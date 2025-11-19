Amazonブラックフライデー2025 買い物情報全まとめ 第5回
いつから本番なのかもうわからん Amazon、ブラックフライデー本番前に「サプライズプレセール」
2025年11月19日 17時40分更新
Amazon.co.jpは、11月24日（月）からの「ブラックフライデー」を前に、11月20日（木）23時59分までの予定で「サプライズプレセール」を開催している。
Amazonブラックフライデーの会期前には、11月21日（金）0時から「先行セール」が開催予定。もはやどれが本番なのかわからない状況で、セールに期待しているユーザーの前向きな気持ちを萎縮させない気もするが、ライバルのECサイトが前倒し、前倒しを進める中では、対抗上仕方ないという見方もできるかもしれない。
いずれにしても消費者としては、本当にお買い得かをしっかり見極めて選択するのがベターだろう。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
