Amazonブラックフライデー2025　買い物情報全まとめ 第5回

いつから本番なのかもうわからん　Amazon、ブラックフライデー本番前に「サプライズプレセール」

2025年11月19日 17時40分更新

文● 二子／ASCII

　Amazon.co.jpは、11月24日（月）からの「ブラックフライデー」を前に、11月20日（木）23時59分までの予定で「サプライズプレセール」を開催している。

Amazon

ブラックフライデーは来週金曜なのに続々セールが開始？

　Amazonブラックフライデーの会期前には、11月21日（金）0時から「先行セール」が開催予定。もはやどれが本番なのかわからない状況で、セールに期待しているユーザーの前向きな気持ちを萎縮させない気もするが、ライバルのECサイトが前倒し、前倒しを進める中では、対抗上仕方ないという見方もできるかもしれない。

　いずれにしても消費者としては、本当にお買い得かをしっかり見極めて選択するのがベターだろう。

Amazon

PC関連製品ももちろん多数揃っている

Amazonブラックフライデーのページへ
 
ポイントアップキャンペーンにエントリー
 

