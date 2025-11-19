いつから本番なのかもうわからん　Amazon、ブラックフライデー本番前に「サプライズプレセール」

Amazon.co.jpは、11月24日（月）からの「ブラックフライデー」を前に、11月20日（木）23時59分までの予定で「サプライズプレセール」を開催している。

Amazonブラックフライデーの会期前には、11月21日（金）0時から「先行セール」が開催予定。もはやどれが本番なのかわからない状況で、セールに期待しているユーザーの前向きな気持ちを萎縮させない気もするが、ライバルのECサイトが前倒し、前倒しを進める中では、対抗上仕方ないという見方もできるかもしれない。

いずれにしても消費者としては、本当にお買い得かをしっかり見極めて選択するのがベターだろう。