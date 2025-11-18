このページの本文へ

アドビ製品開けない不具合、悲鳴続出「何もできない」「どうにかして」

2025年11月18日 12時55分更新

文● スミーレ（@sumire_kon）

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷
アドビのロゴ

　11月18日午前、「Illustrator」「InDesign」「Premiere Pro」など複数のアドビ製品でアプリが起動不能となるトラブルが発生。同日12時現在も継続している。

　同社の障害情報に関するページでは、同日7時頃から「InDesign」「Premiere Pro」「Creative Cloudアプリケーション」の3項目で障害発生を報告。同社カスタマーサポートの公式Xアカウントも10時42分、トラブルの発生と解決に向けた調査を進めていることをポストした。原因や復旧見込み時期については明らかにしていない。

　なお、同アカウントはカスタマーサポート窓口が非常に混雑していることにも触れ、ユーザーに対して、時間を空けて問い合わせをするよう求めている。

　SNS（X）では11月18日朝から、当該製品の不具合を訴える日本のユーザーのポストが増加。複数のユーザーから「何もできない」「どうにかして」といった声が挙がっていた。

■関連サイト

カテゴリートップへ

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（PCゲーミングアクセサリ）

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

注目ニュース

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン