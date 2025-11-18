アドビ製品開けない不具合、悲鳴続出「何もできない」「どうにかして」

11月18日午前、「Illustrator」「InDesign」「Premiere Pro」など複数のアドビ製品でアプリが起動不能となるトラブルが発生。同日12時現在も継続している。

同社の障害情報に関するページでは、同日7時頃から「InDesign」「Premiere Pro」「Creative Cloudアプリケーション」の3項目で障害発生を報告。同社カスタマーサポートの公式Xアカウントも10時42分、トラブルの発生と解決に向けた調査を進めていることをポストした。原因や復旧見込み時期については明らかにしていない。

なお、同アカウントはカスタマーサポート窓口が非常に混雑していることにも触れ、ユーザーに対して、時間を空けて問い合わせをするよう求めている。

SNS（X）では11月18日朝から、当該製品の不具合を訴える日本のユーザーのポストが増加。複数のユーザーから「何もできない」「どうにかして」といった声が挙がっていた。