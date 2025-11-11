すき家の「ローストビーフ丼」は卵黄でトロ～ンといただくかっこみ系
2025年11月11日 18時45分更新
ごきげんよう、アスキーグルメのモグモグ担当ナベコです。
冬にむけて牛丼チェーンから、ちょっとリッチな新メニューが登場しました。すき家が11月11日から販売を開始した「ローストビーフ丼」です。
すき家発のローストビーフ丼を実食！
■ローストビーフ丼
11月11日発売
並890円／ごはん大盛940円／特盛1490円／メガ2040円
すき家でローストビーフ丼は今回が初登場。これまでに出ていそうで出ていなかったので、ちょっと意外な感じがします。
さっそく実食してみました！
こちらが「ローストビーフ丼」の並盛（890円）。ローストビーフ丼に殻付きの生たまごが添えられています。
タレがしっかりかかっていますね。特製の醤油ダレだそうです。
生たまごを割ってローストビーフ丼に落としてみました。
……ドン！ 見た目から食欲をそそりますね！
ピンク色が残るしっとりしたローストビーフ。数えてみると10枚ほどのっていました！ 肉は薄切りながらも、紙のようにペラペラではなく、噛み応えのある厚み。
タレは醤油ベースで刻みニンニクやブラックペッパーもきいている甘しょっぱい系。和風でなおかつスタミナ系のパンチもあってごはんが進みます。
ごはんにもたっぷりタレがかかっています。
黄身を割るとまろやかが加わってかっこめるおいしさに！
そして意外な伏兵がホースラディッシュ（西洋わさび）。
北海道産の山ワサビを一部使用しているそうで、ツーンとした辛さが濃厚なタレをさっぱり引き締めてくれます。
上品になりすぎず、しっかり“肉丼”らしい満足感がある味わいでした。
牛丼屋さんらしいローストビーフ丼
ちょっとお高いけど満足感アリ
並盛890円と牛丼よりは高めですが、ペッパーやニンニクがきいているなどすき家らしいテイストも感じられて満足感ありました。牛丼チェーンらしいローストビーフ丼です。
いつもの定番とはひと味違う気分のの時によさそうです。ちょっと変わったものを食べたい時のランチにもよさそうです。
すき家のローストビーフ丼は、並盛からメガサイズまでラインアップ。今回は並を紹介しましたが、 「肉を思う存分食べたい！」という人は、メガローストビーフ丼をぜひ！
※記事中の価格は税込み
この連載の記事
-
第1079回
グルメ17年ぶり“モスの匠味”。「高すぎる」と言われたバーガーが令和には……
-
第1079回
グルメモスらしさ全開！「アボカドバーガー」はアボ度マシマシでとろけるおいしさ
-
第1078回
グルメローソンにまたも神スイーツ！ 新チーズケーキはいいとこどり
-
第1077回
グルメすし関係ない！もはやシャリもない「ケバブ」は万博で人気だった
-
第1076回
グルメ「木樽熟成ヱビス」ってどんな味？ ウイスキー「デュワーズ」とコラボした唯一無二のビールが飲める
-
第1076回
グルメ「カニマヨ」だけじゃない。冬ピザが進化していた
-
第1075回
グルメこれが並!? なか卯「天然いくら丼」、お値段強気でも満足度がすごい
-
第1074回
グルメマクドナルドの春麗バーガー「油淋鶏マヨチキン」は腑に落ちチキンでした
-
第1073回
グルメこれアタリ！ 松屋の「肉吸い」はやさしい甘さのおつゆが染みる～
-
第1072回
グルメ「トリチ」＝昇龍拳！マクドナルド×ストリートファイターの強烈コラボを実食
-
第1071回
グルメ丸亀製麺「ご当地うどん」が始まる！ 47の新作、いったい何種食べられるのか…
- この連載の一覧へ