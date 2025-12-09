すき家の売れ過ぎ「ローストビーフ丼」再開！ だけどすぐ終売予定。ええ……

すき家の「ローストビーフ丼」が、12月9日9時より販売を再開しました。同商品は11月11日の発売直後から好評を集め、全国的に品薄となったため一時販売休止となっていたもの（販売休止のリリース 11月24日）。



当初の発売日からおよそ1カ月のインターバルを経て、待望の復活となります。

すき家の「ローストビーフ丼」並～メガまで用意

「ローストビーフ丼」は、温かいごはんにスライスしたローストビーフを盛り付け、特製の醤油ダレをかけた商品。たまごが別添えです。並～メガまで各サイズが用意されています。



■ローストビーフ丼

並890円／ごはん大盛940円／特盛1490円／メガ2040円

自社製のローストビーフは、低温でじっくり加熱したとのことで、やわらかな食感。刻みニンニクやブラックペッパーを使った醤油ダレはお肉やごはんとの相性が考えられており、一口頬張るとニンニクの香りがふわりと広がり、食欲が掻き立てられる仕上がりです。別添えのホースラディッシュの爽やかな辛さがアクセントになります。

メガ”サイズは、ごはん大盛に並盛の3倍の量のお肉がのっています。ローストビーフをたっぷり食べたい人は注目です。

12月中旬には終売。ええ…、すぐじゃん……

復活を遂げたすき家の「ローストビーフ丼」ですが、リリースによると「商品の終売は12月中旬を予定」していて、「食材が無くなった店舗より順次販売を終了」するとのこと。



ええ……、12月中旬って販売再開した12月9日がすでに中旬に片足入っているじゃないですか。明確な日は設定されていませんが、12月なかごろには各店舗終売していくみたい。1週間販売が継続されるかどうか‥‥…。



ということで「再開したから、いつでも食べられる」とうかうかせずに、気になった人は機会を逃さず食べにいったほうがいいですよ。





※記事中の価格は税込み