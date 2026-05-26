【4日間】カツ丼も定食も165円引き！かつや「感謝祭」開催へ

かつやは5月28日～31日の4日間限定で、「感謝祭」を開催します。
定番メニューが4日間限定でお得に！
かつや「感謝祭」！
今回の感謝祭では、人気の定番メニュー5品がどれでも本体価格で150円、税込額で165円引きとなります。店内飲食だけでなくテイクアウトも対象となり、期間中は幅広い利用シーンで割引価格が適用されます。
対象メニューは定番の「カツ丼(竹)」、特製ソースで仕上げた「ソースカツ丼(竹)」、とんかつをシンプルに味わう「ロースカツ定食」、暑い時期にぴったりの「おろしカツ定食」、ボリュームのある「カツカレー（竹）」で、店内飲食だけでなく、テイクアウトもお得になります。
▲カツ丼（竹）120gロース 869円→704円 ※お弁当は691円
▲ソースカツ丼（竹）120gロース 869円→704円 ※お弁当は691円
▲ロースカツ定食 120gロース／ご飯／とん汁（小） 913円→748円 ※お弁当は734円
▲おろしカツ定食 120gロース／ご飯／とん汁（小） 1067円→902円 ※お弁当は885円
▲カツカレー（竹）120gロース 1089円→924円 ※お弁当は907円
カツ丼も定食もお安く！
かつやの定番メニューが一斉に値下げされるうれしい企画がスタートします。普段よく利用している人は見逃せない内容です。
4日間と限られた期間での開催となりますが、カツ丼や定食、カレーまで幅広く対象になっているので、何度か利用したくなりますね。
※価格は税込み表記です。
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