すき家、マーラータンの次は「牛・旨辛豆腐鍋」シビ辛系で攻める！

牛丼チェーン すき家は「牛・旨辛豆腐鍋定食」を12月16日より販売します。

花椒つき！旨辛な「豆腐鍋定食」

すき家ではシーズン限定で“鍋”商品を展開しています。今回新しく本格スパイシーとうたう「牛・旨辛豆腐鍋定食」が始まります。

バリエーションとして、シャキシャキ食感で程よい辛みの白髪ねぎを加えた「白髪ねぎ牛・旨辛豆腐鍋定食」も同時に販売。

▲牛・旨辛豆腐鍋定食

ごはんミニ 950円／並盛 980円／ごはん大盛 1030円

鍋に使用するスープは、2種の豆板醤、甜麺醤、豆鼓醤の4種の醤を使用し、濃厚でコクがあり、旨辛な味わい。具材には、牛肉や、1日の摂取目安の約半量が摂れる野菜、さらに大きな豆腐を入れており、ボリュームがあり食べ応え抜群とのことです。

好みで別添えの花椒を加えると、しびれる辛さと華やかな香りがプラスされ、食欲をかき立ててくれるそうです。

▲白髪ねぎ牛・旨辛豆腐鍋定食

ごはんミニ 1100円／並盛 1130円／ごはん大盛 1180円

▲牛・旨辛豆腐鍋（単品）：850円

▲白髪ねぎ牛・旨辛豆腐鍋（単品）：1000円

「麻辣湯（マーラータン）鍋」に続くか？

具すき家では今シーズンの鍋メニューとして、トレンドの麻辣湯を取り入れた「牛・胡麻麻辣湯鍋定食」を10月に発売して話題を呼んでいました。（関連記事：すき家の「麻辣湯鍋」はチリチリした辛さでクセになる！）

今回は第2弾。共通して花椒のシビ辛い風味があるので、本格中華が好きな人にも注目を集めそうです。麻辣湯鍋に続き評判となるでしょうか？

※記事中の価格は税込み