【本日】マクドナルド「グラコロ」スタート！ 約1ヵ月限定なのでお早めに

マクドナルドは、冬の定番バーガー「グラコロ」と新作「コク旨ビーフデミグラコロ」を11月26日より販売します。

1993年に登場した「グラコロ」は、マクドナルドの季節の風物詩的なメニューです。

▲グラコロ 440円～

（12月下旬終売予定）

外はサクサク 、中はトロトロでクリーミーなエビとマカロニ入りのグラタンコロッケに、キャベツと濃厚なタマゴソース、スパイス感が特長の特製のコロッケソースを合わせ、バターが香るふわふわの蒸しバンズでサンド。

コロッケは昨年のリニューアルで、ホワイトソースにチーズのコクが加え、よりクリーミーになっています。

▲（新作）コク旨ビーフデミグラコロ 490円～

（12月中旬終売予定）

グラコロに、炒めた牛肉と玉ねぎをデミグラスソースに絡め、旨みとコクを引き出したビーフデミフィリングを合わせています。洋食のビーフシチューをイメージした濃厚なビーフデミフィリングと、バター香るふわふわの蒸しバンズが、グラタンコロッケのおいしさを引き立ててくれるそうです。





いずれも販売時期は意外とあっという間。マクドナルドの冬の味を食べたい人はタイミングを逃さないようにご注意！





※価格は店舗により異なる

※税込み表記

