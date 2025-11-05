ハーゲンダッツ「ザッハトルテ」が帰ってきた！濃厚でビター、特別な1本

ハーゲンダッツ ジャパンは「ハーゲンダッツ バー 『ザッハトルテ』」（351円）を11月4日より期間限定にて全国で発売開始した。

あのバータイプ「ザッハトルテ」が復活

アイスブランド・ハーゲンダッツから、2021年に発売した際に好評だったというハーゲンダッツのバータイプアイスが再登場する。

「バー ザッハトルテ」は、濃厚なチョコレートと酸味のあるアプリコットを組み合わせたオーストリア発祥のスイーツ”ザッハトルテ”の味わいを、ハーゲンダッツらしい豊かな食感のバーで楽しめるアイスクリーム。

濃厚でビターな味わいのチョコレートアイスクリームを食感の異なる2種類のチョコレートコーティングで包んでおり、チョコレートコーティングの間からは、甘酸っぱいアプリコットソースがとろりとあふれ出す仕上がり。



リリースによると開発担当者は特に「くちどけが良く濃厚なチョコレートアイスクリーム」「甘酸っぱいアプリコットソース」「2種の食感のチョコレートコーティング」にこだわったという。

こだわりポイント①

くちどけが良く濃厚なチョコレートアイスクリーム

ダークチョコレートを使用し、ミルクのコクとカカオの香りを生かしたビターで濃厚な味わいに。

こだわりポイント②とろりとあふれる、甘酸っぱいアプリコットソース

アプリコットソースは、ひとくち食べたときに感じる酸味とチョコレートの濃厚さを引き立てる香りにこだわったそう。

こだわりポイント③

2種の食感が楽しいチョコレートコーティング

外はやわらかく、内はパリッ。異なる食感とつややかな仕上がりで、ザッハトルテらしい贅沢感を演出。

食感に注目しながら食べたい！

とろっとしたソースやチョコレートの食感を感じながらいただきたい、高級感あふれる一本。味わいも、次々変わる食感も楽しみたい！

（※文中の価格はすべて税込）