ハーゲンダッツ「ザッハトルテ」が帰ってきた！濃厚でビター、特別な1本

ハーゲンダッツ ジャパンは「ハーゲンダッツ バー 『ザッハトルテ』」（351円）を11月4日より期間限定にて全国で発売開始した。
あのバータイプ「ザッハトルテ」が復活
アイスブランド・ハーゲンダッツから、2021年に発売した際に好評だったというハーゲンダッツのバータイプアイスが再登場する。
「バー ザッハトルテ」は、濃厚なチョコレートと酸味のあるアプリコットを組み合わせたオーストリア発祥のスイーツ”ザッハトルテ”の味わいを、ハーゲンダッツらしい豊かな食感のバーで楽しめるアイスクリーム。
濃厚でビターな味わいのチョコレートアイスクリームを食感の異なる2種類のチョコレートコーティングで包んでおり、チョコレートコーティングの間からは、甘酸っぱいアプリコットソースがとろりとあふれ出す仕上がり。
リリースによると開発担当者は特に「くちどけが良く濃厚なチョコレートアイスクリーム」「甘酸っぱいアプリコットソース」「2種の食感のチョコレートコーティング」にこだわったという。
こだわりポイント①
くちどけが良く濃厚なチョコレートアイスクリーム
ダークチョコレートを使用し、ミルクのコクとカカオの香りを生かしたビターで濃厚な味わいに。
こだわりポイント②とろりとあふれる、甘酸っぱいアプリコットソース
アプリコットソースは、ひとくち食べたときに感じる酸味とチョコレートの濃厚さを引き立てる香りにこだわったそう。
こだわりポイント③
2種の食感が楽しいチョコレートコーティング
外はやわらかく、内はパリッ。異なる食感とつややかな仕上がりで、ザッハトルテらしい贅沢感を演出。
食感に注目しながら食べたい！
とろっとしたソースやチョコレートの食感を感じながらいただきたい、高級感あふれる一本。味わいも、次々変わる食感も楽しみたい！
（※文中の価格はすべて税込）