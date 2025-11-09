最大4340円もオトクに！ピザセットのクリスマス限定セットがお値打ち

宅配ピザチェーン、ピザハットはクリスマス向けの限定セット3種を発売中です。12月25日までの期間限定。

ピザハットのクリスマスセット

最大4340円お得に楽しむチャンス

セット商品は目玉として、季節限定ピザ「冬のプレミアム4（チージーロール）」が全セットに入っています。

サイドメニューと組み合わせた少人数向けのセット、大人数で楽しむ2枚入り、そしてピザ3枚にハニーフォカッチャまでそろえたセットまで用意。最大4340円お得な内容です。

持ち帰りと配達で価格が異なります。どのセットも全てMサイズのピザで、店舗により配達を行っていない場合があります。

・クリスマスサイドセット 持ち帰り4000円／配達4960円（通常5110円）

少人数向けの「クリスマスサイドセット」は、「冬のプレミアム４（チージーロール Mサイズ）」と「ダブルチキンコンボ」の組み合わせで、最大1110円お得になります。

・クリスマスパーティセット 持ち帰り4960円／配達6700円（通常8300円）

みんなで楽しめる「クリスマスパーティセット」は、「冬のプレミアム４（チージーロール Mサイズ）」「ダブルチキンコンボ」に加えて、大人気の「ピザハット・ベスト４」もセットになって、最大3340円もお得になります。

・クリスマストリプルセット 持ち帰り6320円／配達8400円（通常1万660円）

大人数のパーティー向けの「クリスマストリプルセット」は、ピザが3枚に、「ダブルチキンコンボ」「もちっと！ハニーフォカッチャ」まで付いて、最大4340円お得になります。

事前予約で5%オフに

また、12月19日から12月25日までの期間は、公式サイトまたはアプリから受け渡し日の前日までに予約すると、会計が5％オフになる特典もあります。

クリスマス以外にも利用できる

年末のパーティ需要に合わせ、ピザとチキンをまとめて頼めるのは便利ですね。すでに販売中なので、クリスマスに限定せず幅広いシーンで活用できそう。/p>

人数に合わせてセットが選べるので、家族でも友人とでも楽しめるのがうれしいです。。

※価格は税込み表記です。