待ってました、すき家「白髪ねぎ牛丼」の季節！ シャキシャキ食感がたまらない～

牛丼チェーンすき家では、「白髪ねぎ牛丼」「赤だれ白髪ねぎ牛丼」を12月2日9時より発売します。

すき家の「白髪ねぎ牛丼」が今年も！

すき家の「白髪ねぎ牛丼」は期間限定メニューとしておなじみ。今年は2種のバリエーションで登場します。

白髪ねぎ牛丼は、白髪ねぎにすき家特製の旨塩だれをかけ、アクセントにブラックペッパーを振りかけた一品（白髪ねぎとは細切りにしたねぎのことです）。シャキシャキ食感の白髪ねぎと、ごま油香る旨塩だれで、ごはんが進むこと間違いなしとうたいます。

「赤だれ白髪ねぎ牛丼」は、白髪ねぎ牛丼に唐辛子やコチュジャンをきかせた特製辛旨だれをかけた一品で、ピリ辛な味わいがたまらない仕立て。白髪ねぎの程よい辛みと辛旨だれのやみつきになる風味がマッチし、食欲をそそる味わいなんだとか。

同時に、ほくほくのフライドにんにくをのせた「にんにく白髪ねぎ牛丼」「にんにく赤だれ白髪ねぎ牛丼」も販売されますよ。



また、発売中の「牛すき鍋定食」を白髪ねぎでアレンジしたバージョンの商品も登場します。



シリーズメニューの価格詳細は以下。

～すき家「白髪ねぎ」シリーズ～

▲白髪ねぎ牛丼

（ミニ）600円 （並盛）660円

（中盛）860円 （大盛）860円

（特盛）1060円（メガ）1240円

▲にんにく白髪ねぎ牛丼

（ミニ）670円 （並盛）730円

（中盛）930円 （大盛）930円

（特盛）1130円（メガ）1310円

▲白髪ねぎ 単品

210円

▲赤だれ白髪ねぎ牛丼

（ミニ）600円 （並盛）660円

（中盛）860円 （大盛）860円

（特盛）1060円（メガ）1240円

▲にんにく赤だれ白髪ねぎ牛丼

（ミニ）670円 （並盛）730円

（中盛）930円 （大盛）930円

（特盛）1130円（メガ）1310円

▲赤だれ白髪ねぎ 単品

210円

▲白髪ねぎ牛すき鍋定食（たまご1個）

（ごはんミニ）1050円

（並盛）1080円

（ごはん大盛）1130円

シャキシャキの白髪ねぎは冬にぴったり

白髪ねぎ牛丼は一時期レギュラー販売もされていて、すき家ユーザーにとってなじみ深いメニュー。それだけ、白髪ねぎと牛丼の相性は良好で、間違いのない味わいといえましょう。



シャキシャキ食感のネギのアクセントはこれからの季節にぴったり。すき家らしい「にんにく赤だれ白髪ねぎ牛丼」など元気が出るバリエーションが揃っているのも嬉しいです。

※記事中の価格は税込み