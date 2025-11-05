1杯90円ってどういうこと!? マジで90円、お会計は最安90円でオーケー！

Genki Global Dining Conceptsは、回転寿司チェーン「魚べい」「元気寿司」において、平日ランチ限定でラーメンとうどんを1杯90円で提供する「家計応援キャンペーン」を11月4日より開始しました（元気寿司ではうどんのみ）。

「魚べい」「元気寿司」でランチうどん90円

「魚べい」「元気寿司」では、サイドメニューとして麺類を展開しており、今回のキャンペーンは、開店から17時までの時間帯限定で、お手頃価格なラーメン、うどんを提供するというものです。



対象商品は「ランチ醤油ラーメン」「ランチたぬきうどん」「ランチかけうどん」の3品で、いずれも特別価格90円。



いずれも1人につき複数注文可能。寿司と一緒に楽しむほか、ランチの主役としても選んでもオーケーとのこと。



【平日 回転～17時限定】

▲ランチ醤油ラーメン 90円（魚べいのみ）

▲ランチたぬきうどん 90円（魚べい・元気寿司）

▲ランチかけうどん 90円（魚べい・元気寿司）



魚べい限定で提供する「醤油ラーメン」はあっさりとした味わいにコクのあるスープが特徴。「たぬきうどん」と「かけうどん」はコシのある麺が魅力としています。





※年末年始や、その他特定日に一時販売休止する場合がある。

※終了時期は未定。

最安90円でお会計していいってこと……?

「魚べい」「元気寿司」の麺メニューはもともと100円台から用意されていて頼みやすい価格設定でしたが、キャンペーンでは対象メニューが全店共通で90円に。



しかも、麺類はサイドメニューの位置づけではありますが、どうやらうどん（ラーメン）だけの注文でも問題ないみたいです。ということは、キャンペーンメニューだけ頼んで90円でお会計してもいいってこと……？



おそらく1杯あたりの量は控えめなので、そのあたりを考えると結局おすしも一緒に頼んじゃいそうですが！



今回の「家計応援キャンペーン」は、物価高の中でのお客さん還元の取り組みで、終わりの時期はひとまず未定とされています。短期キャンペーンじゃないのもありがたいですよね。



どうか、末永く90円うどん（ラーメン）が続きますように

……、といのるばかり！



17時までがランチタイムなので、おやつ時や、早めの夕食にも利用できるかも！



※価格は税込み表記です。