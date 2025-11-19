歓喜!!「最強どん兵衛」鴨だしそばが帰ってくる！記録的ヒットの“うまさ別格”どん兵衛

日清食品は「日清の最強どん兵衛 鴨だしそば」を12月1日より発売します。価格は302円。

3年目の登場！めちゃ売れした「日清の最強どん兵衛 鴨だしそば」

即席麺ブランド「日清のどん兵衛」から2022年3月に登場した“最強どん兵衛”シリーズは、麺・つゆ・具材・七味のすべてにこだわった贅沢仕様が特徴。なかでも2023年12月に販売された「鴨だしそば」は、2014年4月～2024年3月に登場したどん兵衛バリエーションの中で売上No.1を記録するほど好評でした（2024年リリース参考）。

今年で3年目の登場となります。

「日清の最強どん兵衛 鴨だしそば」の麺は通常の「日清のどん兵衛 鴨だしそば」よりも太く、弾力とのどごしが楽しめる“太そば”。つゆは濃口醤油をベースに鴨のうまみを加え、さらにたまり醤油でコクと深みを出した“鴨だしつゆ”。具材には、通常商品のつくねよりも大きく、炭火で焼いたような風味がある“香ばしつくね”とネギを合わせています。

仕上げに、鴨の甘みを加える別添の「特製鴨オイル」を加えることで、つゆのコクと深みがさらに際立つとのこと。

年越しそばはこれでいい……！

最強どん兵衛の鴨だしそばは、だしの旨味が濃くてハッと目が覚めるようなおいしさ。ナベコも去年一昨年とハマって何度もいただきました。

私自身の体験だと、即席麺は「これでいっかと」とやや妥協で食べることもあるけれど、最強どん兵衛は「これ食べたい！」と食い気味に選んでしまいます。それくらい上等な味わいなんですよね。

忙しい師走のお昼に、ただただ寝ていたい正月の合間になどぴったり。年越しそばもこれで満足できるよ……。また会えてうれしいよ、最強どん兵衛。

※記事中の価格は税込み