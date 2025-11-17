【今週】マクドナルド「M→L無料」「ナゲット割引」などオトクキャンペーンに注目！ローソン50％増量も

ごきげんよう。気づけば11月も後半戦。街を歩くと、マフラーや手袋が活躍しはじめていて、「もうそんな季節!?」とつい二度見してしまいます。えっと、私のマフラーはどこにしまったっけ……？

そして、この時期に押さえておきたいのが“福袋”。飲食チェーンでもオトクな福袋が続々登場していて、すでに先行予約がスタートしているところも。気づいたら売り切れ、なんてこともあるので、気になるブランドは早めに動くのが吉です。

そんな慌ただしさも感じる季節ですが、アスキーグルメが注目する今週のキャンペーンや新発売グルメをピックアップしました。冬を迎える前に、おいしい情報をしっかりキャッチしましょう！

マクドナルド11月17日～21日

「ひるまック」のポテト・ドリンクサイズアップ！

マクドナルドは11月17日～21日の5日間、平日ランチ限定セット「ひるまック」で、マックフライポテトMサイズとドリンクMサイズをLサイズに無料でサイズアップできるキャンペーンを実施します。

「ひるまック」は平日10時30分～14時の時間帯限定で提供するランチセット。キャンペーンでは5日間限定で、通常プラス100円するサイズアップ（ポテトとドリンクのサイズアップ各50円）が無料になります。

大阪王将 11月17日～30日

餃子1人前ごとに無料券1枚もらえる！

大阪王将は11月17日から30日まで、餃子を1人前注文するごとに「餃子1人前無料券」を1枚配布する恒例キャンペーン「餃子祭」を全国の店舗で実施します。

無料券配布の対象メニューは「元祖餃子（焼、生）」「ニンニク肉肉肉餃子」「うまっ塩餃子」「水餃子」のほか、今年は対象にセットや定食も対象に拡大。 また、店内飲食だけでなく、テイクアウトの注文でも対象となります。

ローソン「盛りすぎチャレンジ」再び！

お値段そのままで50％増量 11月18日～

ローソンは人気企画「盛りすぎチャレンジ」を11月18日から“緊急開催”します。今年6月と同様、価格は据え置いたまま具材や重量を約50％増量。今回は、過去の実施時に特に人気の高かった計11品がラインアップします。

同企画でトップクラスの人気を誇る「盛りすぎ！プレミアムロールケーキ」をはじめ、従来品「大盛ソース焼そば」をさらに50％増量させた「盛りすぎ！ソース焼そば」などが登場。

松屋にまさかの「ナポリタン」

全店メニューに登場 11月18日～

牛めしの松屋は、愛媛県西条市のご当地グルメをアレンジした「西条てっぱんナポリタンハンバーグ」を11月18日10時より全国の店舗で発売します。



西条市の名物料理「西条てっぱんナポリタン」は、卵を使用し、熱々の鉄板の上にケチャップソースのナポリタンを盛り付けるスタイルが特徴で、松屋ではハンバーグと組み合わせ、ボリュームたっぷりの“松屋流ごちそう洋食”に仕上げています。

やよい軒に冬のお楽しみ 11月18日～

まろやかな辛さの「チゲ定食」が登場！

やよい軒では11月18日より「チゲ定食」を販売します。

「チゲ定食」は、コクのある信州味噌と本醸造醤油をベースに、唐辛子、コチュジャンの辛さを加え、魚醤、ほたて、えびなどの魚介の風味と旨味を効かせたまろやかな辛さに仕上げた一品です。



あわせて「辛旨チゲ定食」も登場します。

年末年始に食べたい！どうとんぼり神座

「とろける 幸せ ド満福デッ角煮ラーメン」11月19日～

どうとんぼり神座は「とろける 幸せ ド満福デッ角煮ラーメン」を11月19日から2026年1月13日まで期間限定で販売します。

「とろける 幸せ ド満福デッ角煮ラーメン」は、見た目にも豪華な、角煮チャーシューは、神座秘伝の黄金スープとの相性を考えて、あっさりした味付け。お箸で簡単に切れるほど柔らかい“ふわトロ“に仕上げたといいます。

だってとんかつ屋さんだから！11月19日～

松のやに“揚げる”「豚テキ」と「鶏テキ」

松のやは11月19日15時から、「にんにく醬油の揚げる豚テキ定食」と「にんにく醬油の揚げる鶏テキ定食」を発売します。



「揚げる豚テキ」と「揚げる鶏テキ」は、特製の粉をまぶして揚げることで、カラッとジューシーに仕上げたお肉に、にんにくをたっぷり使った濃厚醬油ダレを合わせています。どちらも肉の甘みと旨味をしっかり感じられる品質。にんにく醬油ダレの濃厚な味わいが肉の旨味を引き立て、ご飯が進むそうですよ。



マクドナルド 11月19日～

ナゲット15ピースが740円→490円に

マクドナルドは11月19日～12月31日までの期間、「チキンマックナゲット15ピース（ソース3個付き）」を特別価格490円で販売する『トクニナルド』キャンペーンを開催します。

チキンマックナゲットは、外はカリッと、中はジュワッとジューシーに揚げられた、人気の定番サイドメニュー。通常15ピース740円～（店舗で異なる）のところ、6週間限定で250円お得な490円で提供されます。

また、同日よりナゲットのソースに「ガーリックバターステーキソース」「チーズフォンデュ風ソース」が加わります。

