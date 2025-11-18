マクドナルド、冬の定番「グラコロ」が今年も！ 新作は「コク旨ビーフデミ」

マクドナルドは、冬の定番バーガー「グラコロ」と新作「コク旨ビーフデミグラコロ」を11月26日より販売します。

お待ちかねの「グラコロ」！新作は「ビーフデミ」

1993年に登場した「グラコロ」は、マクドナルドの季節の風物詩的なメニューです。2024年に初めて“コロッケ”がリニューアルされました。今年は、ビーフシチューをイメージしたビーフフィリングをあわせた「コク旨ビーフデミグラコロ」と同時に登場。

▲グラコロ 440円～

外はサクサク 、中はトロトロでクリーミーなエビとマカロニ入りのグラタンコロッケに、キャベツと濃厚なタマゴソース、スパイス感が特長の特製のコロッケソースを合わせ、バターが香るふわふわの蒸しバンズでサンド。

コロッケは昨年のリニューアルで、ホワイトソースにチーズのコクが加え、よりクリーミーになっています。

▲（新作）コク旨ビーフデミグラコロ 490円～

グラコロに、炒めた牛肉と玉ねぎをデミグラスソースに絡め、旨みとコクを引き出したビーフデミフィリングを合わせています。洋食のビーフシチューをイメージした濃厚なビーフデミフィリングと、バター香るふわふわの蒸しバンズが、グラタンコロッケのおいしさを引き立ててくれるそうです。

※価格は店舗により異なる

※税込み表記

12月下旬には終売！逃さずに

毎年冬季に登場するグラコロですが、実は販売期間はそれほど長くありません。今年は「コク旨ビーフデミグラコロ」が12月中旬、「グラコロ」が12月下旬にそれぞれ終売予定となっています。販売されているのは、およそ1カ月ほどの“短期シーズン”なんですね。

「今年もグラコロ食べなきゃ」と思っているうちに、うかうかしていると食べ逃してしまうことも（ナベコも何度か悔しい思いをしました）。店頭で見かけたら、迷わずぜひ味わってみましょう！

※記事中の価格は税込み