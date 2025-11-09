このページの本文へ

11月10日～14日開催

串カツ11品がボリュームアップ！最大2倍に！「串カツ田中の日」キャンペーン

2025年11月09日 13時00分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

　串カツ田中は11月10日～14日の期間、「串カツ田中の日」キャンペーンを実施します。

11品が価格そのまま最大2倍に！

　同店では、11月11日が串が4本並んでいるように見えることから「串カツ田中の日」と名付け、毎年キャンペーンを実施しています。

　今年の「串カツ田中の日」では、定番の串カツ豚やレンコン、チーズなど串カツ7種と、一品4種の計11商品が、価格はそのままで最大2倍のボリュームになります。たらこや鶏つくね～なんこつ入り～といった人気串も対象です。

▲串カツ豚　187円

▲レンコン　121円

▲チーズ　253円

▲鶏つくね～なんこつ入り～　176円

▲うずら　176円

▲たらこ　154円

▲クッキー＆クリーム　121円

▲ポテトフライ　440円

▲マカロニサラダ カレー風味　330円

▲チューリップから揚げ5個　715円

▲枝豆　330円

▲定番5本盛り　880円（※串カツ豚、レンコンがサイズアップ）

▲定番8本盛り　1507円（※串カツ豚、レンコン、うずらがサイズアップ）

田中さんなら最大11％オフ！

　さらに、「“タナカ”さん割」として、名前が“タナカ”さんの場合は会計が割引されます。1人で5％オフ、2人以上なら11％オフとなり、読みが「タナカ」であれば対象になります。店内利用限定で、ランチ定食や宴会コース、食べ放題、持ち帰りやデリバリーは対象外です。

今年は豪華2本立て！

　定番メニューがお値段そのままお得になるので、普段のメニューをいつも以上に楽しみたい時にぴったり。「タナカさん」を誘いたくなる仕掛けも面白いです。年に一度の“串カツ田中の日”を楽しんでは？

※価格は税込み表記です。

