吉野家、まさかの「ラーメン鍋」を発売！ “おかわり無料”のご飯のつき

牛丼の吉野家は冬の期間限定商品として「牛肉玉ラーメン鍋膳（とんこつ）」を11月27日11時より全店で発売します。

“煮込み”も“つけ麺”もオーケー！吉野家「牛肉玉ラーメン鍋」

吉野家では今年の夏、初となる麺メニュー「牛玉スタミナまぜそば」を発売しました。それに次ぐ麺メニュー第2弾。とんこつ醤油スープと共に楽しむ、新感覚の“ラーメン鍋”を展開します。

牛肉、野菜を加えた濃厚なとんこつ醤油スープの鍋として提供。麺は別添えで、さらに玉子、ご飯が付きます（ご飯無しの単品も用意）。鍋に麺を加えて、具材とスープとともにしっかり煮込んだ「煮込みラーメン」の食べ方、そして、スープに麺をくぐらせて、そこに玉子も絡めた「つけ麺風」の2通りの食べ方が楽しめます。

ぐつぐつと煮立つ湯気から香ばしくてコク深い香りが広がり、ひとくち食べると旨みが染み出た牛肉と、スープをしっかり吸った麺が絡み合い、口いっぱいに濃厚な味わいが広がるんだとか。別添の「にんにくマシマシだれ」を加えれば、パンチの効いた味変も可能です。

また、「牛肉玉ラーメン鍋膳」のご飯の増量・おかわりは無料。スープにご飯を投入すれば、雑炊のような〆も楽しめるそうです。



ご飯が付かない「牛肉玉ラーメン鍋（とんこつ／単品）」もあります。いずも、テイクアウトに対応します。



●牛肉玉ラーメン鍋膳（とんこつ）

店内：987円

テイクアウト：969円

※ご飯・お漬物付き

●牛肉玉ラーメン鍋（とんこつ／単品）

店内：899円

テイクアウト：883円

※ご飯・お漬物は付きません

冬の定番「鍋」と、今年の新星「麺」が一緒に

吉野家の冬の定番といえば「牛すき鍋膳」。固形燃料で目の前で煮込む形式の鍋を牛丼チェーンで出したのは、吉野家が先駆けでした。そこへ今年、革新的に打ち出した“麺”を組み合わせてきました。

思えば吉野家は、今季、ラーメンチェーン「ばり嗎」とコラボした鍋も出しており、伏線はありました。こう回収してきたか～と嬉しい驚きです。

なお、鍋膳にはご飯が付きますが、ご飯の付かない“単品鍋”も用意されています。牛丼チェーンで煮込みラーメンを食べられるという、ちょっとした異例の展開。寒さが深まるほど、きっとニーズは高まりそうです。発売が楽しみでなりません！

※記事中の価格は税込み