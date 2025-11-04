松屋「牛豆腐キムチチゲ」が最大180円お得に！テイクアウトキャンペーン

松屋は11月4日10時から11月11日9時59分まで、テイクアウト限定で牛めし弁当とセットにすると「牛豆腐キムチチゲ」が400円で購入できるキャンペーンを実施します。

通常580円の商品が180円お得になります。対象となるのは、牛めしとチゲのセット弁当各種で、並盛の場合最大180円引きになります。

海鮮だしと牛肉の旨味を合わせたチゲは、販売のたびに人気を集めており、今回も1週間限定で登場します。対象は全国の松屋のうち一部店舗を除く店舗です。

■キャンペーン概要

開催期間：11月4日10時～11月11日9時59分

対象商品：

・牛めしチゲセット弁当（並盛） 通常1040円→860円

・ネギたっぷり旨辛ネギたま牛めしチゲセット弁当（並盛） 通常1240円→1060円

・鬼おろしポン酢牛めしチゲセット弁当（並盛） 通常1140円→960円

・キムチ牛めしチゲセット弁当（並盛） 通常1140円→960円

・チーズ牛めしチゲセット弁当（並盛） 通常1240円→1060円

・ねぎマヨ辣牛めしチゲセット弁当（並盛） 通常1190円→1010円

・マヨキムチ牛めしチゲセット弁当（並盛） 通常1190円→1010円

※テイクアウト限定

持ち帰りでお得に！

寒さが本格化するこの時期に、持ち帰って温かく楽しめるチゲが割引になるのはうれしいですね。

牛めしと一緒に食べると満足感が高く、仕事帰りや自宅ランチの助けになりそうです。1週間という短期間の企画なので、お見逃しなく！

※価格は税込み表記です。