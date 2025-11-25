銀だこが200円以上安く！「年末大感謝祭」の3日間はたこ焼サンキュー価格

築地銀だこは、12月3日～8日の期間「年末大感謝祭」を開催。期間中は、たこ焼の特別価格販売とスタンプ2倍キャンペーンを、2弾構成で実施します。

12月3日・4日・5日は「銀だこ」が特別価格

銀だこの感謝祭は、12月3日・4日・5日の3日間限定で、人気1位の「ぜったいうまい!! たこ焼（ソース、1舟8個入り）」を特別価格持ち帰り421円 / 店内429円で販売（本体390円・サンキュー価格）。

さらに、12月6日、7日、8日の3日間は“銀だこスタンプカード” のスタンプが2倍押しになります。

銀だこスタンプカードは、たこ焼を購入するたびにスタンプが貯まり、一定数に達すると、たこ焼を無料で受け取れるサービスです。

その1：

実施期間：12月3日（水）、4日（木）、5日（金）の3日間

実施内容：ぜったいうまい‼ たこ焼（ソース、1舟8個入り）を特別価格で販売

持ち帰り421円 / 店内飲食429円

※他商品は通常価格 ※デリバリー商品は対象外 ※他の割引との併用不可

その2：

実施期間：12月6日（土）、7日（日）、8日（月）の3日間

実施内容：銀だこスタンプカードの「スタンプ2倍」

※12月8日は「8のつく日」として通常のスタンプ2倍（通常のスタンプ2倍×2倍＝4倍ではありません）

※紙の「銀だこスタンプカード」、銀だこアプリ内の「デジタルスタンプカード」共に押印対象

※たこ焼1舟（6個入り以上）のご購入で適用

※ソース焼きそば1皿、お好み焼1皿、たい焼3匹のご購入でも適用

一番人気の銀だこが620円→390円に

「ぜったいうまい‼ たこ焼（ソース、1舟8個入り）」は、通常持ち帰り669円／店内682円（本体620円）のところ、3日間限定で持ち帰り421円 / 店内429円（本体390円）となります。200円以上安くて絶対オトク！



いよいよ12月に突入するので、今年の締め括りにアツアツ銀だこをどうでしょう！



※記事中の価格は税込み