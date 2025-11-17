餃子の王将、4日間限定「250円割引券」プレゼント！大感謝祭が再び

餃子の王将で割引券がもらえるスペシャルなチャンスです！

中華食堂チェーン「餃子の王将」「GYOZA OHSHO」は、11月24日～27日の期間、500円の会計ごとに250円割引券1枚をプレゼントするキャンペーンを開催します。

割引券の使用期間は11月28日～12月30日で、ひとり1回1枚限り利用できます（持ち帰りは1グループ1回1枚のみ利用可能）。他の割引券やクーポンとの併用はできません。

＜概要＞

期間中の会計※税込500円毎に税込250円割引券を1枚プレゼント

※各種割引処理後のお会計金額。

＜割引券配布期間＞

2025年11月24日(月) ～ 11月27日(木)まで

※割引券がなくなり次第終了

＜割引券の有効期間＞

2025年11月28日(金) ～ 12月30日(火)まで

本キャンペーンは、王将が6月19日～30日の期間で開催した大感謝祭第一弾・第二弾に続く、大感謝祭第三弾の位置づけ。6月開催時は割引券のプレゼント期間が2日間だけでしたが、今回4日間に延長されています。

割引券をゲットしたあかつきには12月に利用でき、出費がかさむ年末のお財布の助けになってくれるかもしれませんよ！

※記事中の価格は税込み