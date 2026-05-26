甘くないのがいいんです！ 無糖レモンサワー「THE PEEL レモン」がAmazonタイムセールで20％オフ

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

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「THE PEEL（ザ・ピール） レモン 350ml×24本」が

Amazonタイムセールに登場！

サントリーのチューハイ「THE PEEL（ザ・ピール） レモン 350ml 24本」が、現在開催中のAmazonタイムセールに登場しています。

参考価格3,739円のところ、20％オフの2,999円で販売されています。1本あたりの価格は約125円となっています。

「THE PEEL（ザ・ピール） レモン」の特徴

Amazon商品ページより

果皮から生まれたレモンサワー「THE PEEL（レモン）」は、レモン果皮にこだわった製法が特徴です。

蒸溜酒や浸漬酒など、4種のレモン果皮100％レモンスピリッツを使用しています。

レモン果皮由来の香りやコク、ほろ苦さ、余韻といった要素を活かしながら、香料・糖類無添加で仕上げている点も特徴とされています。アルコール度数は5％です。

まとめ：今がまとめ買いのチャンス！

レモン果皮にフォーカスした無糖サワー「THE PEEL（ザ・ピール） レモン 350ml 24本」が、現在開催中のAmazonタイムセールで割引価格になっています。

1本あたり約125円とお得な価格になっているので、Amazonタイムセールの対象となっているこの機会に、まとめ買いしてはいかがでしょうか。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

※価格は税込み表記です。