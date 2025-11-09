悶絶覚悟の“鬼痺（おにしび）”がヤバげ！「水を飲むことも刺激」…挑戦者挑む

ペッパーランチは「鬼痺（オニシビ）ペッパーライス」（990円〜）を11月12日より期間限定で販売する。

辛いだけじゃない！痺れる「鬼痺（オニシビ）ペッパーライス」

ペッパーランチは今年の9月からやりすぎメニューシリースとして、「コーン500％ペッパーライス」「マッスルチキンペッパーライス」と、“やりすぎ”なメニューを展開してきた。今回、第3弾として“痺れる辛さ”の「鬼痺（オニシビ）ペッパーライス」を販売。

▲「鬼痺（オニシビ）ペッパーライス」（一角）990円〜



「鬼痺（オニシビ）ペッパーライス」は、花椒（ホアジャオ）をふんだんに使用した痺れるオイルの“麻（マー）”、ガーリックチップが入った赤唐辛子の“辣（ラー）”の使用したペッパーライスで、それぞれの辛味が肉のコクを引き立てる。



ただ辛いだけではない“辛いけど旨い”という絶妙な味のバランスを実現したという。

▲鬼痺ペッパーライス（二角）1190円

ライスに突き刺さる赤い唐辛子は、痺れ度合を鬼の角の本数で表現しており、一角（イッカク）・二角（ニカク）と、二段階の痺れから選べる。



発売は2月8日までを予定。

「水を飲むことも刺激」……挑戦者挑む

リリースには「水を飲むことも深呼吸することも刺激となる痺れる辛さはまるで鬼退治さながら。悶絶すること間違えなし！」「痺れと辛さの鬼、ここに現わる！あなたは退治できるのか！？挑戦者求む！」と紹介されている。



水を飲むことも深呼吸することも刺激となるって……、どのようなレベルだろう。少しひるんでしまうが気になる。



シビカラ好きな人はイベント的な感覚で挑戦してみてはいかがだろう！

（※文中の価格はすべて税込）