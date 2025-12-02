このページの本文へ

「白髪ねぎ牛丼」

一度消えた定番、すき家の“あの牛丼”が本日復活

2025年12月02日 10時10分更新

文● ナベコ　編集●ASCII

おかえり！シャキシャキ白髪ねぎ

　牛丼チェーンすき家では、「白髪ねぎ牛丼」「赤だれ白髪ねぎ牛丼」を本日12月2日より販売開始しました。

　

かつてレギュラーだった「白髪ねぎ牛丼」

　　すき家の「白髪ねぎ牛丼」は、2011年4月の発売から2013年5月までレギュラーメニューとして提供されていた商品で、その後も期間限定でたびたび登場してきた、ファンにとって“おなじみ”かつ“お待ちかね”のメニューです。（参考 2021年すき家リリース）。

　今年も登場！

▲白髪ねぎ牛丼
（ミニ）600円　（並盛）660円　（中盛）860円　（大盛）860円　（特盛）1060円（メガ）1240円

　白髪ねぎ牛丼は、白髪ねぎにすき家特製の旨塩だれをかけ、アクセントにブラックペッパーを振りかけた一品（白髪ねぎとは細切りにしたねぎのことです）。シャキシャキ食感の白髪ねぎと、ごま油香る旨塩だれで、ごはんが進むこと間違いなしとうたいます。

▲赤だれ白髪ねぎ牛丼
（ミニ）600円　（並盛）660円　（中盛）860円　（大盛）860円　（特盛）1060円（メガ）1240円

　「赤だれ白髪ねぎ牛丼」は、白髪ねぎ牛丼に唐辛子やコチュジャンをきかせた特製辛旨だれをかけた一品で、ピリ辛な味わいがたまらない仕立て。白髪ねぎの程よい辛みと辛旨だれのやみつきになる風味がマッチし、食欲をそそる味わいなんだとか。

　同時に、ほくほくのフライドにんにくをのせた「にんにく白髪ねぎ牛丼」「にんにく赤だれ白髪ねぎ牛丼」も販売されますよ。

・関連記事：待ってました、すき家「白髪ねぎ牛丼」の季節！ シャキシャキ食感がたまらない～

※記事中の価格は税込み

