20貫も入って1080円は安い！ 「超得にぎり」が4日間限定で

持ち帰り寿司の小僧寿しでは、「【超】得にぎりフェア」を11月25日～28日の期間限定で開催します（一部店舗をのぞく）。期間中「【超】得にぎり 20貫」を1080円で販売します。

11月25日～28日【超】得にぎりフェア

平日限定で開催される今回の「【超】得にぎりフェア」は、これまでも実施のたびに好評という企画。今回も、お値打ち感のある盛りあわせが登場します。

▲【超】得にぎり 20貫 1080円

まぐろ、海老、しめ鯖軍艦、ねぎまぐろなど、人気ネタ・定番ネタを揃えた寿司盛り。20貫1080円でお買い得商品とうたいます。

※商品には品切れの場合がある

※限定店舗での開催となる。実施店舗一覧

※店舗により、定休日がある

お値打ちグルメは今のうちに

平日限定の注目商品です。これも、おそらく11月だからこそのお値打ちメニューでしょう。

飲食界隈では、12月に入ると繁忙期に突入するため、客数がやや落ち着く11月のうちに、お得なキャンペーンを打ち出す傾向があります。

つまり、ここまでお値打ちの商品が出そろうのは“今だけ”の可能性大。気になるグルメは、いまのうちに楽しんでおきましょう。

※記事中の価格は税込み