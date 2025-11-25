このページの本文へ

小僧寿しで11月25日～28日

20貫も入って1080円は安い！ 「超得にぎり」が4日間限定で

2025年11月25日 12時45分更新

文● ナベコ　編集●ASCII

20貫でこのお値段

　持ち帰り寿司の小僧寿しでは、「【超】得にぎりフェア」を11月25日～28日の期間限定で開催します（一部店舗をのぞく）。期間中「【超】得にぎり 20貫」を1080円で販売します。

　

11月25日～28日【超】得にぎりフェア

　平日限定で開催される今回の「【超】得にぎりフェア」は、これまでも実施のたびに好評という企画。今回も、お値打ち感のある盛りあわせが登場します。

▲【超】得にぎり 20貫　1080円

　まぐろ、海老、しめ鯖軍艦、ねぎまぐろなど、人気ネタ・定番ネタを揃えた寿司盛り。20貫1080円でお買い得商品とうたいます。

※商品には品切れの場合がある
※限定店舗での開催となる。実施店舗一覧
※店舗により、定休日がある　

お値打ちグルメは今のうちに

　平日限定の注目商品です。これも、おそらく11月だからこそのお値打ちメニューでしょう。

　飲食界隈では、12月に入ると繁忙期に突入するため、客数がやや落ち着く11月のうちに、お得なキャンペーンを打ち出す傾向があります。

　つまり、ここまでお値打ちの商品が出そろうのは“今だけ”の可能性大。気になるグルメは、いまのうちに楽しんでおきましょう。


※記事中の価格は税込み

