12月3日・4日・5日の3日間限定

【本日から】銀だこ激安デー！3日間限定たこ焼が200円以上安く

2025年12月03日 12時20分更新

文● ナベコ　編集●ASCII

　本日から3日間、銀だこがお得に買える感謝祭ですよ！

特別価格持ち帰り421円 / 店内429円に

　築地銀だこは「年末感謝祭」として、12月3日・4日・5日の3日間限定で、人気1位の「ぜったいうまい!! たこ焼（ソース、1舟8個入り）」を本体390円・サンキュー価格で販売します。税込持ち帰り421円 / 店内429円に。

　通常は本体620円で、税込持ち帰り669円／店内682円なので、200円以上お得です！

ーーー
実施期間：12月3日（水）、4日（木）、5日（金）の3日間
実施内容：ぜったいうまい‼ たこ焼（ソース、1舟8個入り）を特別価格で販売
　　　　　持ち帰り421円 / 店内飲食429円
※他商品は通常価格
※デリバリー商品は対象外
※他の割引との併用不可
ーーー

　さらに、12月6日、7日、8日の3日間は“銀だこスタンプカード” のスタンプが2倍押しになります。

　銀だこスタンプカードは、たこ焼を購入するたびにスタンプが貯まり、一定数に達すると、たこ焼を無料で受け取れるサービスです。

ーー
実施期間：12月6日（土）、7日（日）、8日（月）の3日間
実施内容：銀だこスタンプカードの「スタンプ2倍」
※12月8日は「8のつく日」として通常のスタンプ2倍（通常のスタンプ2倍×2倍＝4倍ではありません）
※紙の「銀だこスタンプカード」、銀だこアプリ内の「デジタルスタンプカード」共に押印対象
※たこ焼1舟（6個入り以上）のご購入で適用
※ソース焼きそば1皿、お好み焼1皿、たい焼3匹のご購入でも適用
ーー

　寒い日にもホフホフして食べたくなる銀だこのたこ焼。お得に食べられる機会をお見逃しなく！

※記事中の価格は税込み

