今年もデカさに注目！コメダ「グラクロ」海老リッチな新作も登場

喫茶店チェーンのコメダ珈琲店は、「グラクロ」2種を11月26日より季節限定で販売開始します。

冬の定番「グラクロ」が今年も！

「グラクロ」は、熱々とろ～りのグラタンクロケット（コロッケ）を使用したコメダの冬の定番バーガー商品。今年は新作「グラクロ～海老香るトマトソース～」も登場します。

▲グラクロ 680円～750円

グラタンクロケットに、野菜の旨みを凝縮した特製ドミグラスソースとシャキシャキのキャベツを合わせてバンズでサンドした毎年の定番商品。

グラタンクロケットは、5種のチーズ(ゴーダ・モッツァレラ・チェダー・パルメザン・エダム)を使用したホワイトソースを、サクサクの衣で包み込んでいて、チーズのコク深い味わいが楽しめるんだとか。

好みでペッパーソース（タバスコ）をかけると、ピリリと引き締まった味わいが楽しめるといいます。

▲グラクロ～海老香るトマトソース～ 730円～800円

コメダのグラタンクロケットに、海老の旨みをぎゅっと閉じ込めた、まろやかなトマトソースを合わせた新作バーガー。

ひとくち食べると海老の旨みとトマトのほどよい酸味がふんわり広がり、そこにクリーミーなグラタンクロケットと溶け合う、まさに“マリアージュ”した味わいが楽しめるとうたいます。

※店舗により価格は異なる

※税込み表記

今年もずっしりとしたボリュームに期待

なお、リリースにある商品説明には「お召し上がりの際は火傷に十分ご注意ください」と記載があります。そう、グラタンクロケットはかぶりつくと、とろ～りとしたクリームが溢れてきて口の中がアッチッチになってしまうほど。そんなことも楽しみです。

コメダのバーガー商品は毎回、どっしりしたボリューム感でも話題になります。今年もグラクロもひとつで満足の重量感に期待！ コク深いクリームで冬が深まりますね。

