このページの本文へ

11月12日15時～

“超厚切り”が来たぞ!! 重量2倍の「ロースかつ」が松のやで。とにかくでっかい

2025年11月10日 11時45分更新

文● 新海 優（Yu Shinkai）　編集●ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

大きければ大きいほどいいですからね

　松のやでは11月12日15時より「超厚切りロースかつ」各種を発売する。

分厚く堪能！「超厚切りロースかつ」

　とんかつ専門店「松のや」に、圧倒的な食べ応えを追求した“超厚切り”が今シーズンも登場。

超厚切りロースかつ定食

　超厚切りロースかつは、熟成チルドポークを使用し、特製生パン粉が際立つサクッと香ばしい松のや自慢の看板メニュー「ロースかつ」の大きさ2倍にした一品。ごはんをみそ汁を付けた定食仕立てで1030円から用意。

超厚切り鬼おろしポン酢ロースかつ定食

超厚切り味噌ロースかつ定食

超厚切りロースかつ＆海老フライ（2尾）定食

　ロースかつのトッピングとして定番の「鬼おろし」「味噌」などのバリエーションもある他、唐揚げや海老フライとの盛合せ定食などバラエティ豊かにラインナップ。


<メニュー一覧>

・超厚切りロースかつ定食　1030円
・超厚切り鬼おろしポン酢ロースかつ定食　1130円
・超厚切り味噌ロースかつ定食　1130円
・超厚切りロースかつ＆唐揚げ定食　1290円
・超厚切りロースかつ＆海老フライ（1尾）定食　1290円
・超厚切りロースかつ＆海老フライ（2尾）定食　1570円
・超厚切りロースかつ＆有頭大海老フライ（1尾）定食　1490円
・超厚切りロースかつ＆有頭大海老フライ（2尾）定食　197
0円
・超厚切りロースかつ＆アジフライ定食　 1290円
・超厚切りロースかつ＆カキフライ（2個）定食　1290円
・単品超厚切りロースかつ　730円

いつものと食べ比べもしたい！

　毎年、松のやでは冬に向けて分厚さを特徴としたカツメニューが登場する。今年もボリュームアップした看板メニューが豪快に楽しめるとは嬉しい！

　ちなみに通常の「ロースかつ定食」は690円。いつものロースカツと食べ応えを比較してみるのも楽しみ。

　（※文中の価格はすべて税込）

■関連サイト

カテゴリートップへ

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
もぐもぐ動画配信中！
記事を探す
アスキーグルメ　キャンペーン情報
グルメ情報お寄せください
アスキーグルメ 最新連載・特集一覧