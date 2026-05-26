アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第16回
ごはん作る気力ゼロの日に！ 33種類の栄養素がとれる「完全メシ ハヤシメシ」がAmazonで値下げ中
2026年05月26日 19時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
「完全メシ 日清食品 ハヤシメシ デミグラス 6食セット」が
Amazonタイムセールに登場！
33種類の栄養素をバランスよく取り入れた「完全メシ 日清食品 ハヤシメシ デミグラス 6食セット」が、Amazonタイムセールに登場しています。
過去価格2,281円のところ、15％オフの1,932円で販売されています。1食あたりの価格は約322円となっています。
「完全メシ 日清食品 ハヤシメシ デミグラス」の特徴
Amazon商品ページより
「完全メシ ハヤシメシ デミグラス」は、33種類の栄養素とおいしさのバランスを追求した商品です。たんぱく質、脂質、炭水化物に加え、ビタミンやミネラル、必須脂肪酸もバランスよく整えられているとしています。
日清食品のフードテクノロジーを活用し、栄養素特有の苦味やエグみを抑えながら、普段の食事に近い味わいを目指しているといいます。
味わいは、「ハヤシメシ」をベースに、玉ねぎを炒めたような香ばしさや甘み、トマトの酸味、ビーフの旨みを組み合わせています。お湯をかけるだけの簡単調理で、時間をかけずに食べられる点も特徴です。
まとめ：今がまとめ買いのチャンス！
栄養バランスと手軽さを両立した「完全メシ ハヤシメシ デミグラス」が、現在開催中のAmazonタイムセールで割引価格になっています。
1食あたり約322円という、日常的な食事のストックとしてもうれしい価格となっています。セールの機会に、この商品をストックしてはいかがでしょうか。
※価格は税込み表記です。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第15回
グルメプロテインは消耗品ですからね……ザバスの980gがAmazonタイムセールで18％オフ
-
第14回
グルメ1箱約193円！ 定番のバランス栄養食「カロリーメイト チョコレート」が値下げ中
-
第12回
グルメケースで買うなら今！ 「どん兵衛きつねうどん」12食入りがAmazonタイムセールで31％オフ
-
第11回
グルメAmazonベストセラー1位、ゆで時間3分の時短パスタが値下げ！ タイムセールでまとめ買いチャンス
-
第10回
グルメこりゃ安い！ 松屋の牛めし10食＋カレー10食がAmazonタイムセールでほぼ半額！
-
第9回
グルメ【1本あたり73円】持ち運びやすい細身ボトルの「おーいお茶」がAmazonタイムセールに登場
-
第8回
グルメえっ、「Amazonの餃子」ってあるんだ……水も油も不要、パリッと羽根付きが簡単に作れます
-
第7回
グルメストックしておくと何かと便利！ 「パックご飯 200g×24個」がAmazonタイムセールで14％オフ
-
第6回
グルメ毎日飲むならまとめ買いが正解！ これで安心、「ドトール ドリップパック100杯分」がAmazonタイムセールで9％オフ
-
第5回
グルメ家に常備しておくと、意外とうれしいのでは……？「ニチレイ たいやき 5個×6袋」がAmazonタイムセールに登場
- この連載の一覧へ