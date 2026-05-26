ごはん作る気力ゼロの日に！ 33種類の栄養素がとれる「完全メシ ハヤシメシ」がAmazonで値下げ中

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「完全メシ 日清食品 ハヤシメシ デミグラス 6食セット」が

Amazonタイムセールに登場！

33種類の栄養素をバランスよく取り入れた「完全メシ 日清食品 ハヤシメシ デミグラス 6食セット」が、Amazonタイムセールに登場しています。

過去価格2,281円のところ、15％オフの1,932円で販売されています。1食あたりの価格は約322円となっています。

「完全メシ 日清食品 ハヤシメシ デミグラス」の特徴

Amazon商品ページより

「完全メシ ハヤシメシ デミグラス」は、33種類の栄養素とおいしさのバランスを追求した商品です。たんぱく質、脂質、炭水化物に加え、ビタミンやミネラル、必須脂肪酸もバランスよく整えられているとしています。

日清食品のフードテクノロジーを活用し、栄養素特有の苦味やエグみを抑えながら、普段の食事に近い味わいを目指しているといいます。

味わいは、「ハヤシメシ」をベースに、玉ねぎを炒めたような香ばしさや甘み、トマトの酸味、ビーフの旨みを組み合わせています。お湯をかけるだけの簡単調理で、時間をかけずに食べられる点も特徴です。

まとめ：今がまとめ買いのチャンス！

栄養バランスと手軽さを両立した「完全メシ ハヤシメシ デミグラス」が、現在開催中のAmazonタイムセールで割引価格になっています。

1食あたり約322円という、日常的な食事のストックとしてもうれしい価格となっています。セールの機会に、この商品をストックしてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。