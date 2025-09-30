7月の「Amazonプライムデー」で安かったからまとめ買いをした商品だが、12月の「ブラックフライデー」まではもたない。そんなあなたに非常に助かるビッグセール「プライム感謝祭」が10月7日から始まります。もちろん恒例の先行セールもあります。日程をまとめてみました。

●先行セール 10月4日(土)0時から10月6日(月)23時59分 ●プライム感謝祭 10月7日(火)0時から10月10日(金)23時59分

昨年は先行セールを含めて4日間の開催でしたが、今年はなんと1週間。「Amazonプライムデー」と同じ開催日数となり、引けを取らないセールとなった。ということで今回は「プライム感謝祭」の先行セールが始まるまでにやっていてほしいことをご紹介します。