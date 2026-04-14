皆さん、電車やバスに乗る時、まだ当たり前のように「Suica」を使っていませんか？JRばかりに乗る人はそれでOKですが、私鉄、地下鉄などをお使いの方は、ちょっと待ったといいたい。「支払い方」を工夫することで、さらなる高みを目指しましょう。今回仕掛けてきたのが、クレカ界の巨人「三井住友カード」。電車に乗るだけでポイントが高還元。最大8%還元という激アツなキャンペーンを仕掛けてきました。そしてスマホキャリアの革命戦士「povo」では駅にいるだけでデータがもらえるというキャンペーンも開始。今激アツな電車や駅にまつわるキャンペーンを一挙に紹介します。最後まで読んでね。

クレカのタッチ決済がSuicaより優れている点

最初にクレカのタッチ決済乗車が「Suica」より優れている点を伝えておきます。それは「チャージ不要」というところです。「Suica」などのICカードは知らぬ間の残高不足で改札で止められる恐怖があります。クレカのタッチ決済乗車なら、残高は後払い、チャージもいらない、スマホで完結。そして今回は高還元といいことづくめです。それでは概要をご覧ください。

【スマホのタッチ決済乗車で最大8%還元！】 内容：全国の鉄道・バスの対象路線でスマホのタッチ決済乗車をすると、利用金額200円につき7％ポイント還元。また「Oliveフレキシブルペイ」クレジットモードでの支払いなら8％ポイント還元！ ※対象の交通事業者（電車・バス）はサイトでご確認ください。

上記したように対象の交通事業者は都道府県によって確認していただきたいのですが、関東で言えば「東京メトロ」「都営地下鉄」、関西では「Osaka Metro」「阪急電鉄」などが使えます。地方の場合は電車よりもバスの方が多いと思います。確認したところかなり多くのバスで使えますのでサイトで確認してみてください。こういうキャンペーンの定番ですが、「JR東日本」が「Suica」を発行していますので「JR」関連は一切使えません。乗り継ぎの際にもうまく使い分けてください。

対象カードと還元率はこちらです。