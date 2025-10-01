【今日から】最大1万円分お得な「PayPay商品券」キャンペーン　2025年10月受付開始分

PayPayでお得に買い物ができる「プレミアム付きデジタル商品券」。この記事では、2025年10月開始分の参加自治体をまとめてご紹介します。
たくさん買うほどお得度がアップするので、対象地域にお住まいの方は、この機会をお見逃しなく！
東北
●秋田県
にかほ市「にかほ市プレミアムモバイル商品券」
販売価格と額面：
・販売価格：1000円／口
・額面：1300円分／口
使用可能店舗：にかほ市プレミアムモバイル商品券取扱店舗（一部を除く）
購入できるユーザー：秋田県にかほ市在住の12歳以上のPayPayユーザー（要本人確認）
販売方法：抽選制
申込期間：2025年10月1日10時〜2025年10月31日23時59分
当選発表：2025年11月4日夕方以降（予定）
購入期間：当選発表後〜2026年1月30日23時59分
利用期間：購入後～2026年1月31日23時59分
最大申込数：30口／人（申込状況により当選口数が減る可能性あり）
北陸
●新潟県
村上市「村上市デジタル版プレミアム商品券」
販売価格と額面：
・販売価格：5000円／口
・額面：6000円分／口
使用可能店舗：村上市デジタル版プレミアム商品券取扱店舗（一部を除く）
購入できるユーザー：新潟県村上市に住所を有する18歳以上のPayPayユーザー（要本人確認）
販売方法：抽選制
申込期間：2025年10月1日10時〜2025年10月31日23時59分
当選発表：2025年11月4日夕方以降（予定）
購入期間：当選発表後〜2026年1月30日23時59分
利用期間：購入後～2026年1月31日23時59分
最大申込数：4口／人（申込状況により当選口数が減る可能性あり）
関東
●東京都
江戸川区「えどPay2025」
販売価格と額面：
・販売価格：5000円／口
・額面：6000円分（全店舗共通券3000円分＋限定店舗券3000円分）／口
使用可能店舗：
・全店舗共通券：江戸川区「えどPay2025」の対象店舗全店
・限定店舗券：江戸川区「えどPay2025」の対象店舗のうち指定の店舗
購入できるユーザー：東京都江戸川区在住の16歳以上のPayPayユーザー（要本人確認）
販売方法：抽選制
申込期間：2025年10月1日10時〜10月24日23時59分
当選発表：2025年11月1日10時以降（予定）
購入期間：当選発表後〜11月7日23時59分
利用期間：購入後～12月31日23時59分
最大申込数：10口／人（申込状況により当選口数が減る可能性あり）
中部
●岐阜県
海津市「海津市プレミアム付デジタル商品券」
販売価格と額面：
・販売価格：5000円／口
・額面：6000円分／口
使用可能店舗：海津市プレミアム付デジタル商品券取扱店舗（一部を除く）
購入できるユーザー：岐阜県海津市在住の12歳以上のPayPayユーザー（要本人確認）
販売方法：抽選制
申込期間：2025年10月1日10時〜2025年10月30日23時59分
当選発表：2025年10月31日夕方以降（予定）
購入期間：当選発表後〜2025年11月20日23時59分
利用期間：購入後～2026年2月1日23時59分
最大申込数：4口／人（申込状況により当選口数が減る可能性あり）
近畿
●京都府
木津川市「木津川市地域応援クーポン（第2弾）」
販売価格と額面：
・販売価格：5000円／口
・額面：5500円分／口
使用可能店舗：木津川市地域応援クーポン（第2弾）取扱店舗（一部を除く）
購入できるユーザー：京都府木津川市在住の12歳以上のPayPayユーザー（要本人確認）
販売方法：抽選制
申込期間：2025年10月1日10時〜10月31日23時59分
当選発表：2025年11月4日夕方以降（予定）
購入期間：当選発表後〜12月30日23時59分
利用期間：購入後～12月31日23時59分
最大申込数：4口／人（申込者多数の場合、抽選によって当選者を決定）
●兵庫県
明石市「あかしタコPay」
販売価格と額面：
・販売価格：5000円／口
・額面：6000円分／口
使用可能店舗：あかしタコPay取扱店舗（一部を除く）
購入できるユーザー：兵庫県明石市在住の16歳以上のPayPayユーザー（要本人確認）
販売方法：抽選制
申込期間：2025年10月1日10時〜10月30日23時59分
当選発表：2025年10月31日夕方以降（予定）
購入期間：当選発表後〜12月31日23時59分
利用期間：購入後～12月31日23時59分
最大申込数：5口／人（申込者多数の場合、当選口数が減る場合あり）
播磨町「播磨町プレミアム付きデジタル商品券」
販売価格と額面：
・販売価格：5000円／口
・額面：6000円分／口
使用可能店舗：播磨町プレミアム付きデジタル商品券取扱店舗（一部を除く）
購入できるユーザー：兵庫県加古郡播磨町在住の16歳以上のPayPayユーザー（要本人確認）
販売方法：抽選制
申込期間：2025年10月1日10時〜11月4日23時59分
当選発表：2025年11月5日夕方以降（予定）
購入期間：当選発表後〜2026年1月31日23時59分
利用期間：購入後～2026年1月31日23時59分
最大申込数：4口／人（申込者多数の場合、当選口数が減る場合あり）
九州
●佐賀県
三養基郡基山町「基山町きのくに電子商品券」
販売価格と額面：
・販売価格：4000円／口
・額面：5000円分／口
使用可能店舗：基山町きのくに電子商品券取扱店舗（一部を除く）
購入できるユーザー：12歳以上のPayPayユーザー（居住地指定なし／要本人確認）
販売方法：先着順
販売期間：2025年10月1日10時〜12月31日23時59分
利用期間：2025年10月1日～12月31日23時59分
最大申込数：5口／人（申込状況により購入可能口数が減る可能性あり）