4月、5月といえば、自動車税や固定資産税といった「税金」の通知が届き始める時期。節約家にとっては戦いの季節となります。ちなみに僕は車とバイクを所有していて、バイクは1000ccで車は3500ccを超えているので高額な部類に入ります。こうなると支払い方法で何とか節約したいところです。そこで最近勢力を拡大しているのが「請求書払い」。今年も早速キャンペーンが出てきました。目を通すとドコモや楽天から「1000万ポイント」や「全額還元」といった景気の良いワードが踊っております。しかし、本当にお得なのでしょうか？今回は「請求書払い」のキャンペーンが本当にお得なのか？徹底検証してみました。税金の支払いがない方でもお得になりますので最後まで読んでね！！

納付書付きの支払いは「請求書払い」が便利

税金だけではなく電気や水道などの納付書のある支払いは「請求書払い」が便利だと思います。利点を並べてみました。

★「請求書払い」の利点 1.時間の節約： 家から一歩も出ず24時間いつでも決済完了 2.手数料の節約： 自治体にもよりますが、余計な手数料がかからない場合がほとんどです 3.ポイントの獲得： 様々なキャンペーンを使えばポイントが手に入ります

上記の3の項目で最近、もの凄く勢いを感じるのが「dポイント」です。僕も記事にする回数が多いように様々なキャンペーンを仕掛けてきます。その「dポイント」が今回「請求書払い」でも仕掛けてきました。詳細はこちらです。