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2025年4月に格安SIMの大手「IIJmio」と提携したMVNOサービスとして誕生したのが「JALモバイル powered by IIJmio」。そして、今年6月25日にドコモが提供する「ahamo」が利用できる「JALモバイル powered by ahamo」の提供を開始します。これで2つの「JALモバイル」が誕生することになりました。では「IIJmio版」と「ahamo版」、どういった違いがあるのか？ どちらがお得なのか？ 比較・検証したいと思います。

IIJmioとahamoの共通部分

まず「IIJmio版」と「ahamo版」の共通部分を紹介します。

1. 年1回、国内線往復特典航空券「どこかにマイル」を1500マイルで利用可能

「JALモバイル」最大の売りといっても過言ではない「どこかにマイル」。知らない方に簡単に説明しますと、予約時にJALから4つの行き先候補地を提案され、その中から、申し込みから3日以内に決定した行き先が知らされるというものです。4つの行き先候補地のどこに行くかわからない。ただし、通常よりも少ないマイルで特典航空券に交換できるサービスです。これが通常往復7000マイル必要なのですが、年1回1500マイルで交換可能という、爆裂にお得な特典です。こちらは「ahamo版」にも搭載されます。

2. フライト利用でさらにマイルが貯まります

「JALモバイル」の「IIJmio版」と「ahamo版」のどちらの契約者でも、JALグループ運航の国内線・国際線を対象運賃で利用すると、1区間につき国内線で50マイル、国際線で100マイルがボーナスマイルとして貯まります。

3. 「Life Statusポイント」が貯まる

「Life Statusポイント」とは有効期限がなく「JALマイレージバンク」を退会しない限り、生涯貯まり続けるポイントです。6つの「Star グレード」があり、ポイントの獲得数に応じてグレードが上がります。上がれば上がるほど特典やサービス内容も充実していきます。「IIJmio版」と「ahamo版」のどちらも毎月1ポイントが貯まります。