Nothingの受賞イヤホンが1万円引き！ Amazonプライム感謝祭

2025年10月06日 17時45分更新

文● スミーレ（@sumire_kon）

　10月4日から先行セールを開催中の「Amazonプライム感謝祭」に、Nothingのイヤホン「Nothing Ear (open)」が登場。参考価格から40％オフ（約1万円引き）の1万4880円で販売されている。

　Nothing Ear (open)は、スマートフォンメーカーNothingが開発したオープン型完全ワイヤレスイヤホン。8.1gの軽量構造と50度の傾斜設計、肌に優しいシリコン製イヤーフックの3つを組み合わせて実現した「無重力のようなフィット感」が特徴の製品だ。

　音質面では段階的ドライバーと独自の振動板を搭載し、リッチな低音とクリアな高音を再現。チタンコーティングと超軽量部品により音の明瞭さが増したほか、指向性スピーカーの採用で、オープン型の弱点となる音漏れも抑制されているという。

　その実力は、日本最大級のオーディオ・ビジュアル製品アワード「VGP 2025」で受賞するなど折り紙付き。開放型の完全ワイヤレスイヤホンを探しているなら、良い選択肢となりそうだ。

Image from Amazon.co.jp
【VGP 2025 受賞】Nothing Ear (open) オープンイヤーヘッドホン イヤーフック付きイヤホン BT 5.3 クリアボイステクノロジー マイク2個付き 急速充電 iPhone&Android対応 ホワイト
 
