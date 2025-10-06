Nothingの受賞イヤホンが1万円引き！ Amazonプライム感謝祭

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

10月4日から先行セールを開催中の「Amazonプライム感謝祭」に、Nothingのイヤホン「Nothing Ear (open)」が登場。参考価格から40％オフ（約1万円引き）の1万4880円で販売されている。

Nothing Ear (open)は、スマートフォンメーカーNothingが開発したオープン型完全ワイヤレスイヤホン。8.1gの軽量構造と50度の傾斜設計、肌に優しいシリコン製イヤーフックの3つを組み合わせて実現した「無重力のようなフィット感」が特徴の製品だ。

音質面では段階的ドライバーと独自の振動板を搭載し、リッチな低音とクリアな高音を再現。チタンコーティングと超軽量部品により音の明瞭さが増したほか、指向性スピーカーの採用で、オープン型の弱点となる音漏れも抑制されているという。

その実力は、日本最大級のオーディオ・ビジュアル製品アワード「VGP 2025」で受賞するなど折り紙付き。開放型の完全ワイヤレスイヤホンを探しているなら、良い選択肢となりそうだ。