「Windows 11 25H2」3件の不具合、今後修正へ

マイクロソフトは9月30日、「Windows 11 25H2」で発見された不具合に関する情報を公開した。

公開された主な不具合の概要は以下のとおり。

●DRMで保護されたコンテンツを上手く再生できない

症状：一部のアプリでDRMで保護されたコンテンツを再生すると、「著作権エラー表示」「頻繁な再生中断」「フリーズ」「ブラックスクリーン表示」などが発生することがある

対象アプリ：一部のBlu-ray、DVD、デジタルTVアプリ

現在の状況：部分的に解決

・2025年9月公開のWindowsプレビュー更新プログラム（KB5065789） 以降の更新プログラムで問題に対処

・DRMを使用したデジタルオーディオ再生時の問題は未解決

今後の対応等：完全な解決に向けて対応を進める

●WUSA 経由での更新プログラムインストールに失敗する（主に法人ユーザー）

症状：WUSAを使用して更新プログラムをインストールする際、「.msu 」ファイルをダブルクリックしたり、複数の.msuファイルを含むネットワーク共有からインストールを試みると、「ERROR_BAD_PATHNAME」が発生して失敗することがある

対象デバイス：5月28日以降にリリースされた更新プログラム （KB5058499）をインストールしたデバイス

現在の状況：症状の軽減が可能

・ほとんどのホームユーザーと管理対象外のビジネスデバイスでは、既知のイシューロールバック（KIR）の自動適用により症状が軽減される

今後の対応等：将来の更新プログラムで解決予定

●「Windows 11メディア作成ツール」がArm 64環境で正常に動作しない

症状：Windows 11メディア作成ツール（バージョン26100.6584）をArm 64SoCを搭載したデバイスで実行すると、エラーメッセージが表示され、正常に動作しない

対象アプリ：Windows 11メディア作成ツール（バージョン26100.6584）

対象デバイス：ARM 64環境のデバイス

現在の状況：未解決（影響は軽微）

・当該アプリの機能はArm64デバイスではほとんど使われていないため、ユーザーが影響を受ける可能性は低いとみられる

・当該アプリを利用する際は、インテルまたはAMD製CPUを搭載したデバイス（AMD64環境）を使うことで不具合を回避可能

今後の対応等：問題に関する調査を実施