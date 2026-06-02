ユウキロックの「節約バンザイ！」 第151回
超S級にお得だったVisa割ルーレット、正直かなり改悪 それでも使わないと損な理由
2026年06月02日 07時00分更新
5月、全国の電車やバスでの利用で最大50％還元を実現した「Visa割」。そして6月。前回開催した超S級のあのキャンペーンが帰ってきました！そうです！！あの「Visa割」ルーレットが帰ってきました！ただ、皆さんが気になるところは、
「前回同様の超S級キャンペーンなのか！？」
というところでしょう。
最初に結論からお伝えすると……改悪です。改悪！改悪！
前回に比べるとスケールダウンしました。ただ、これだけははっきり言っておきます。前回がおかしかっただけです。前回はアタオカレベルのキャンペーンでした。そして今回がまともになった、という感じです。絶対にお得ではありますし、キャンペーン期間中は「Visa割」以外の支払い方法を使うのは明らかに損です。ですので、今回はさらに一歩踏み込んで「『Visa割』でさらにお得になるクレジットカード」とその使い方を紹介します。
まずは初めての方に「Visa割」キャンペーンを簡単に説明します。知っている方は読み飛ばしてください。「Visa割」とは、Visaが展開するお得なキャッシュバックや割引キャンペーンに参加するための専用登録サービスやキャンペーンのことです。そのため、「Visa割」を受けるには、事前に「アカウント作成」と利用するクレジットカードを登録する必要があります。手順はこちらです。
★「Visa割」登録方法
1.「Visa割」のサイト（キャンペーンサイトでも可）のホーム画面から登録に進む
2.メールアドレス、パスワード、規約とプライバシーポリシーに同意して登録
3.登録したメールアドレスに認証メールが送信されるため、認証ボタンまたはリンクを
クリックすると認証完了です。
4.ログインしてカード登録に進む
5.「登録する」ボタンをクリックして、カード番号の入力ページに進み、入力。「Submit」をクリックして登録完了（5枚まで登録できます。何度でも変更可能です）
登録したクレカを設定し、1回あたり税込1000円以上、Visaのタッチ決済をすると数日後「Visa割」から抽選メールが届きますので、240時間以内にサイト内でルーレットを回して抽選に参加してください。
注意点としまして2月やそれ以前に「Visa割」キャンペーンに参加した方は、そのときに作ったアカウントを使ってください。新たにアカウントを作成すると、以前のアカウントに登録したカードが使えませんので気をつけてください。
お得なカードは後ほど紹介します。6月11日から始まるので今のうちに準備しておいてください。
それでは今回のキャンペーンの概要です。
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