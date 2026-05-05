ユウキロックの「節約バンザイ！」 第147回
税金をお得に支払う方法【2026年完全版】
2026年05月05日 07時00分更新
皆さん、ゴールデンウィークを満喫していますか？楽しいゴールデンウィークですが、毎年やっておくことがありますよね？ そうです「固定資産税や自動車税などの税金の支払いを今年はどうするか」を考える時間です。今回は「税金をお得に支払う方法」2026年完全版をご紹介します。最後まで読んでね！！
早速、結論からお伝えします。お得な納付方法は、現金払い、口座振替を除いた3つです。こちらです。
1.スマートフォン決済
2.クレジットカード決済
3.コンビニ決済
こちらが僕のおすすめ順です。すべてにメリット・デメリットがありますので、それも踏まえて紹介していきます。
スマートフォン決済
ここ数年で一番勢いがあるのがスマホ決済です。メリットは、各社のPayアプリの「請求書払い」で、請求書にあるQRを読み込めば、自宅にいながら簡単に決済できることです。デメリットは、お得になるチャージ方法が、初心者の方には少しややこしく感じられるところです。ただし、節約を極めるためにはチャージルートは避けて通れません。この記事を読みながら順番に進めれば問題ありませんので、ぜひ試してください。
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