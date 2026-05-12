ユウキロックの「節約バンザイ！」 第148回
【こってりMAX】ローソンで天下一品をお得に食べる方法！ クーポンと夜の値引きがカギ
2026年05月12日 07時00分更新
ラーメン大好き、しかも「こってり」を愛してやまない日本国民に激震が走りました！！なんと本日2026年5月12日から、コンビニエンスストアの「ローソン」から、あの「こってりスープ」で有名なラーメンチェーン「天下一品」が監修した商品たちが一挙に登場します。まずラインナップを見てほしい。こちら。
「こってりラーメン」税込697円
「こってりMAXラーメン」税込745円
「こってりMAXあんかけチャーハン」税込697円
「こってりスープ仕立ての辛味噌チャーシューマヨネーズおにぎり」税込214円
「こってりスープ仕立ての炒飯おにぎり」税込203円
「サッポロ一番名店の味 天下一品 京都濃厚鶏白湯 大口径」（サンヨー食品）税込356円
「サッポロ一番 名店の味 天下一品 京都濃厚鶏白湯 ミニカップ」（サンヨー食品）税込183円
すでに発売中の冷凍食品である「ラーメン（税込516円）」「炒飯（税込462円）」に加えて、本日5月12日から7種類がラインナップされます。通常の「こってりラーメン」も最高なのですが、「こってりスープ」をさらにこってりさせた「こってりMAXラーメン」も登場。これを店舗で食べたとき、麺にしっかり絡んでおいしく、最後にライスを入れたらまた最高でした。そんな店舗での夢コラボが「こってりMAXあんかけチャーハン」として登場するから最高です。「こってりおにぎり」も美味しいので食べてみてください。
ただし、ここで「お店に食べに行けばええやん」と思った方。たしかに店舗は最高です。ただ、店舗によって値段は違いますが、「こってりラーメン」は940円くらいで「こってりMAXラーメン」は1210円くらいします。ローソンの価格はかなり安いです。そして逆に店舗にいかなくても楽しめる。コスパとタイパ、両方の節約になります。今回はさらに安く購入する方法をご紹介します。
「ローソン」での買い物で押さえたいことは3つです。「アプリ」「ポイント」「時間帯」です。最後の「時間帯」はあまり知られていない僕独自の情報となりますので最後まで読んでね！！
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第147回
トピックス税金をお得に支払う方法【2026年完全版】
-
第146回
トピックス5月の電車代、Visaタッチで最大50％還元！ カード使い分けで上限600円の壁を突破だ
-
第145回
トピックス税金の支払い、本当にお得なのは？ d払い、楽天ペイ徹底比較
-
第144回
トピックス三井住友カード、電車で最大8％還元が激アツ 通勤・通学だけで1GB無料も
-
第143回
トピックス松屋アプリ、使わないと損！ 最大20％還元の裏ワザ
-
第142回
トピックスサーティワン500円→150円に LINEギフト最大70％オフの神キャンペーン
-
第141回
トピックス【本日から】PayPayポイントとVポイントが“禁断の合体” ただし交換には注意点が…
-
第140回
トピックスイオンの新AEON Pay、iAEONとどっちがお得？使い分けを解説
-
第139回
トピックスアップル「iPhone 17e」“月139円”で使える禁断の節約術 楽天・ahamo・auを徹底比較！
-
第138回
トピックス40％還元はヤバい… Amazon新生活セール最強決済まとめ
- この連載の一覧へ