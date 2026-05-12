ラーメン大好き、しかも「こってり」を愛してやまない日本国民に激震が走りました！！なんと本日2026年5月12日から、コンビニエンスストアの「ローソン」から、あの「こってりスープ」で有名なラーメンチェーン「天下一品」が監修した商品たちが一挙に登場します。まずラインナップを見てほしい。こちら。

「こってりラーメン」税込697円

「こってりMAXラーメン」税込745円

「こってりMAXあんかけチャーハン」税込697円

「こってりスープ仕立ての辛味噌チャーシューマヨネーズおにぎり」税込214円

「こってりスープ仕立ての炒飯おにぎり」税込203円

「サッポロ一番名店の味 天下一品 京都濃厚鶏白湯 大口径」（サンヨー食品）税込356円

「サッポロ一番 名店の味 天下一品 京都濃厚鶏白湯 ミニカップ」（サンヨー食品）税込183円

すでに発売中の冷凍食品である「ラーメン（税込516円）」「炒飯（税込462円）」に加えて、本日5月12日から7種類がラインナップされます。通常の「こってりラーメン」も最高なのですが、「こってりスープ」をさらにこってりさせた「こってりMAXラーメン」も登場。これを店舗で食べたとき、麺にしっかり絡んでおいしく、最後にライスを入れたらまた最高でした。そんな店舗での夢コラボが「こってりMAXあんかけチャーハン」として登場するから最高です。「こってりおにぎり」も美味しいので食べてみてください。

ただし、ここで「お店に食べに行けばええやん」と思った方。たしかに店舗は最高です。ただ、店舗によって値段は違いますが、「こってりラーメン」は940円くらいで「こってりMAXラーメン」は1210円くらいします。ローソンの価格はかなり安いです。そして逆に店舗にいかなくても楽しめる。コスパとタイパ、両方の節約になります。今回はさらに安く購入する方法をご紹介します。

「ローソン」での買い物で押さえたいことは3つです。「アプリ」「ポイント」「時間帯」です。最後の「時間帯」はあまり知られていない僕独自の情報となりますので最後まで読んでね！！