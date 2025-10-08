トレンドマイクロ製品、最新版「Chrome」で通信保護が無効になるおそれ

トレンドマイクロは10月7日、同社の一部製品に搭載された危険なサイトからの保護機能（Webレピュテーション）が、最新版の「Google Chrome」で正しく動作しないケースがあることを公表した。

対象製品や不具合の詳しい症状などは以下のとおり。

●対象製品 ・Trend Micro Apex One

・Trend Micro Apex One SaaS

・Trend Vision One Endpoint Security - Standard Endpoint Protection

・ウイルスバスター ビジネスセキュリティ

・ウイルスバスター ビジネスセキュリティサービス ●不具合が生じるブラウザー ・Google Chrome 141以降（32bit／64bit） ●症状 ・Google Chrome 141以降を利用した「https通信」に対して、Webレピュテーション機能が動作しない場合がある

問題が確認されているのは上記のGoogle Chromeのみ。同じ「Chromium」系ブラウザーの「Microsoft Edge」に関しては、本件の影響は受けないという。

同社はユーザーに対して、Google Chrome以外のサポート対象ブラウザーを利用して問題を回避するよう案内している。