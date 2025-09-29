1万円引き！？　アマゾン「Echo Buds 2」最大77％オフの異常価格に

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

Amazon.co.jpでは9月29日11時現在、プライム会員限定で、同社のワイヤレスイヤホン「Echo Buds（第2世代）」のセールを実施中。参考価格から約1万円引きのお買い得タイムとなっている。

主なセール対象商品は以下のとおり。

●Echo Buds（第2世代） ・ワイヤレス充電非対応（グレーシャーホワイト）：2980円（77%オフ）

・ワイヤレス充電ケース付き（グレーシャーホワイト／ブラック）：3980円（73%オフ）

Echo Buds（第2世代）は、アクティブノイズキャンセリング（ANC）搭載の完全ワイヤレスイヤホン。IPX4等級の耐汗仕様となっており、付属のウイングチップを装着することでトレーニングのお供にすることも可能だ。

また、ハンズフリー機能を活用して、アマゾンの音声アシスタント「Alexa」に音楽やPodcastの再生、オーディオブックの読み上げなどを頼むこともできる。

再生時間はイヤホン単体で最大5時間、充電ケースのバッテリーを含めると最大15時間。急速充電機能も搭載しており、15分間の充電で最大2時間音楽を楽しめる。

安価なANC対応ワイヤレスイヤホンを探しているなら、この機会にチェックしてみるのも悪くなさそうだ。