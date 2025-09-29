このページの本文へ

1万円引き！？　アマゾン「Echo Buds 2」最大77％オフの異常価格に

2025年09月29日 12時10分更新

文● スミーレ（@sumire_kon）

販売ページのスクリーンショット

Amazon.co.jpより

　Amazon.co.jpでは9月29日11時現在、プライム会員限定で、同社のワイヤレスイヤホン「Echo Buds（第2世代）」のセールを実施中。参考価格から約1万円引きのお買い得タイムとなっている。

　主なセール対象商品は以下のとおり。

●Echo Buds（第2世代）

・ワイヤレス充電非対応（グレーシャーホワイト）：2980円（77%オフ）
・ワイヤレス充電ケース付き（グレーシャーホワイト／ブラック）：3980円（73%オフ）

　Echo Buds（第2世代）は、アクティブノイズキャンセリング（ANC）搭載の完全ワイヤレスイヤホン。IPX4等級の耐汗仕様となっており、付属のウイングチップを装着することでトレーニングのお供にすることも可能だ。

　また、ハンズフリー機能を活用して、アマゾンの音声アシスタント「Alexa」に音楽やPodcastの再生、オーディオブックの読み上げなどを頼むこともできる。

　再生時間はイヤホン単体で最大5時間、充電ケースのバッテリーを含めると最大15時間。急速充電機能も搭載しており、15分間の充電で最大2時間音楽を楽しめる。

　安価なANC対応ワイヤレスイヤホンを探しているなら、この機会にチェックしてみるのも悪くなさそうだ。

Echo Buds (エコーバッズ) 第2世代 - アクティブ ノイズキャンセリング 付き完全 ワイヤレスイヤホン with Alexa｜グレーシャーホワイト
 

