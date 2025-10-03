グーグル「Chrome」に深刻度”高”の脆弱性　最新版で修正

グーグルは9月30日、デスクトップおよびAndroid版の「Google Chrome」で、脆弱性の修正を含むアップデートを公開した。深刻度「高」を含む複数の脆弱性に対応している。
修正された主な脆弱性とOSごとの修正済みバージョンは、以下のとおり。
●修正された主な脆弱性
■深刻度（高）
・CVE-2025-11205：WebGPUにおけるヒープバッファオーバーフロー
・CVE-2025-11206：Videoにおけるヒープバッファオーバーフロー
■深刻度（中）
・CVE-2025-11207：ストレージにおけるサイドチャネル情報漏洩
・CVE-2025-11208：Mediaにおける不適切な実装
・CVE-2025-11209：Omniboxの不適切な実装
・CVE-2025-11210：Tabにおけるサイドチャネル情報漏洩
・CVE-2025-11211：Mediaにおける境界外読み取り
・CVE-2025-11212：Mediaにおける不適切な実装
・CVE-2025-11213：Omniboxの不適切な実装
・CVE-2025-11215：V8で1つのエラーがオフになっている
■深刻度（低）
・CVE-2025-11216：ストレージにおける不適切な実装
・CVE-2025-11219：V8の解放後使用
●OSごとの修正済みバージョン
■デスクトップ版
・Windows：141.0.7390.54/55
・macOS：141.0.7390.54/55
・Linux：141.0.7390.54
■モバイル版
・Android：141.0.7390.43
デスクトップ版のアップデートは今後、数日から数週間かけて順次展開予定。Chromeの設定から手動でアップデートすることも可能だ。Android版については、数日中にGoogle Playでの公開を予定している。