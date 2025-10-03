グーグル「Chrome」に深刻度”高”の脆弱性　最新版で修正

グーグルは9月30日、デスクトップおよびAndroid版の「Google Chrome」で、脆弱性の修正を含むアップデートを公開した。深刻度「高」を含む複数の脆弱性に対応している。

修正された主な脆弱性とOSごとの修正済みバージョンは、以下のとおり。

●修正された主な脆弱性 ■深刻度（高） ・CVE-2025-11205：WebGPUにおけるヒープバッファオーバーフロー

・CVE-2025-11206：Videoにおけるヒープバッファオーバーフロー ■深刻度（中） ・CVE-2025-11207：ストレージにおけるサイドチャネル情報漏洩

・CVE-2025-11208：Mediaにおける不適切な実装

・CVE-2025-11209：Omniboxの不適切な実装

・CVE-2025-11210：Tabにおけるサイドチャネル情報漏洩

・CVE-2025-11211：Mediaにおける境界外読み取り

・CVE-2025-11212：Mediaにおける不適切な実装

・CVE-2025-11213：Omniboxの不適切な実装

・CVE-2025-11215：V8で1つのエラーがオフになっている ■深刻度（低） ・CVE-2025-11216：ストレージにおける不適切な実装

・CVE-2025-11219：V8の解放後使用

●OSごとの修正済みバージョン ■デスクトップ版 ・Windows：141.0.7390.54/55

・macOS：141.0.7390.54/55

・Linux：141.0.7390.54 ■モバイル版 ・Android：141.0.7390.43

デスクトップ版のアップデートは今後、数日から数週間かけて順次展開予定。Chromeの設定から手動でアップデートすることも可能だ。Android版については、数日中にGoogle Playでの公開を予定している。