グーグル「Chrome」に深刻度”高”の脆弱性　最新版で修正

2025年10月03日 12時45分更新

文● スミーレ（@sumire_kon）

Google Chromeのロゴ

　グーグルは9月30日、デスクトップおよびAndroid版の「Google Chrome」で、脆弱性の修正を含むアップデートを公開した。深刻度「高」を含む複数の脆弱性に対応している。

　修正された主な脆弱性とOSごとの修正済みバージョンは、以下のとおり。

●修正された主な脆弱性

■深刻度（高）

・CVE-2025-11205：WebGPUにおけるヒープバッファオーバーフロー
・CVE-2025-11206：Videoにおけるヒープバッファオーバーフロー

■深刻度（中）

・CVE-2025-11207：ストレージにおけるサイドチャネル情報漏洩
・CVE-2025-11208：Mediaにおける不適切な実装
・CVE-2025-11209：Omniboxの不適切な実装
・CVE-2025-11210：Tabにおけるサイドチャネル情報漏洩
・CVE-2025-11211：Mediaにおける境界外読み取り
・CVE-2025-11212：Mediaにおける不適切な実装
・CVE-2025-11213：Omniboxの不適切な実装
・CVE-2025-11215：V8で1つのエラーがオフになっている

■深刻度（低）

・CVE-2025-11216：ストレージにおける不適切な実装
・CVE-2025-11219：V8の解放後使用

●OSごとの修正済みバージョン

■デスクトップ版

・Windows：141.0.7390.54/55
・macOS：141.0.7390.54/55
・Linux：141.0.7390.54

■モバイル版

・Android：141.0.7390.43

　デスクトップ版のアップデートは今後、数日から数週間かけて順次展開予定。Chromeの設定から手動でアップデートすることも可能だ。Android版については、数日中にGoogle Playでの公開を予定している。

