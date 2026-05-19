ユウキロックの「節約バンザイ！」 第149回
楽天モバイルはどのキャンペーンを使うべき？ お得な選び方をまとめて解説！
2026年05月19日 07時30分更新
5月も後半戦に突入。連休で使いすぎた財布の紐をギチギチに締め直さないと……というより物価高過ぎて家計の見直しを迫られている中、真っ先に手をつけるべきは「通信費」。家族のいる方は特にそう。そんな中、我々庶民の味方なのが「楽天モバイル」。実施されているキャンペーンの数と破壊力がとにかくすごい。今回は「家の中でも楽天モバイル」という形のキャンペーンも含め、新規、乗り換え、端末セット、家族、子ども、シニアなどなど、全方位に向けて割引しまくっている「楽天モバイル」を徹底解説します。最後まで読んでね。
定番の2大キャンペーンを比較
まず「楽天モバイル」に乗り換え、または新規契約を検討している方。今回2つのキャンペーンを比較してみたいと思います。まずは、1つ目のキャンペーンです。
【SPECIAL INVITATION（三木谷キャンペーン）】
内容：「Rakuten最強プラン」に他社から電話番号そのままお乗り換えで1万4000ポイントプレゼント （乗り換え以外の場合は11000ポイント〈増量中〉）
※ 本キャンペーンの適用回数はひとり1回限り
※ 2026年3月2日（月）9:00以降に申し込みの方はRakuten Linkアプリの利用必須
おなじみの「三木谷会長のインビテーション」です。こちらはキャンペーン期限がなく、今では常設に近いキャンペーンとなっています。知らない方に説明すると、これは「楽天従業員から紹介された方限定」キャンペーンとなります。ですので「楽天モバイル」の公式サイトには掲載されていません。「三木谷会長 スペシャルインビテーション」と検索して、いずれかをクリックすればたどり着けます。
こちらのキャンペーンでは、かつて「楽天モバイル」と契約したことがある方がMNPした場合、1万4000ポイントがプレゼントされる非常にお得なキャンペーンとなります。そして現在、新規契約の方も1万1000ポイントに増額中です。これは嬉しい。僕はこれを使って「楽天モバイル」に復帰しましたが、ほとんど3GB、使っても20GBまで、金額で言うと税込2178円だったので1年間くらいはポイント払いなら無料で利用できました。家族分すべてをこちらにすると「最強家族割」で全員110円引かれて、このポイントがプレゼントされます。マジ最強だと思います。注意点としてポイント進呈が条件達成の2カ月後末日ごろからスタートとなり、3カ月間にわたります（1回目4000ポイント。2,3回目5000ポイント）。
※ 特典適用対象外事由も含め、詳しくはキャンペーンルールをご確認ください
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