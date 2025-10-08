パナソニックがリコール中の電気シェーバーで火災事故

消費者庁は10月7日、パナソニックがリコール中のシェーバーで、9月に充電中の火災事故が発生したことを明らかにした。

事故内容は、当該製品を他社製のUSBケーブルとACアダプターで充電した際、本体とUSBケーブルの接続部が溶融したというもの。原因は調査中だが、本体とUSBケーブルの接続部がショートを起こし、その発熱で周辺の樹脂が溶けた可能性があるという。

パナソニックでは5月21日より、今回事故を起こした機種に付属するUSBケーブルを、加熱保護機能付きの物に交換するリコールを実施中。対象製品と問い合わせ先は以下のとおりだ。

●リコール対象製品 ■エントリーシェーバー3枚刃 品番：

・ES-RT4AU

・ES-RT1AU

製造期間：2023年3月1日〜2024年7月31日

製造番号：230301～240731 ■ラムダッシュ パームイン 品番：

・ES-PV6A

・ES-PV3A

製造期間：2023年7月1日～2024年5月9日

製造番号：230701～240509