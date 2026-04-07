今はどこの飲食店に行っても専用アプリを使うことが当たり前になってきました。その中で僕が一番オススメしたいのが「松屋フーズ」公式アプリです。ご存知、牛丼ならぬ牛めしの「松屋」。グループの中にとんかつの「松のや」やカレーの「マイカリー食堂」などがあり、アプリで全ての注文が出来ます。クーポンも充実していて独自ポイントも貯まる。これを使わずに店舗で注文しているのはもったいないです。そして4月7日今日から「新生活応援キャンペーン」第2弾がスタート。今回は「松屋フーズ」公式アプリの全てを教えます。さらにお得な支払い方法も。それをすれば20%還元で使うことも可能。この機会に一度「松屋フーズ」公式アプリを使ってみて欲しい。最後まで読んでね。

松屋フーズ公式アプリとは

最初に「松屋フーズ」公式アプリの紹介を。このアプリは「ただのクーポンアプリ」ではありません。実用的なメリットがパンパンに詰まっています。それでは3つのメリットをご紹介します。

1. 全ての注文方法がアプリの中で完結

皆さんは、こういう経験はないでしょうか？「松屋」の券売機はメニューが豊富ゆえに操作に迷う。そして後ろに並ばれるとプレッシャーを感じる。逆もまた然りです。この「券売機」という巨大な壁を「松屋フーズ」公式アプリではスルーできるのです。アプリの下段真ん中のメニューをタップすると3種類の注文方法が出てきます。

●松弁ネット：事前にスマホで時間指定して注文。これでお店に到着してすぐに商品を受け取れます。

●松屋モバイルオーダー：お店についたら券売機に並ばずに、席に座ってからスマホから注文。決済まで完了。テイクアウトも可能です。

●松弁デリバリー：注文した商品を設定した届け先に配達してくれます。注文条件として税込1000円以上のお買い上げの方限定となり、宅配1回につき配送料税込300円がかかります。

「松弁デリバリー」は3人分注文した場合、一人あたりの配送料は税込100円なので安いほうかなと思います。ちょくちょく配送料無料キャンペーンもしていますのでチェックしておいてください。そして、僕は「松屋フーズ」公式アプリを使うようになってから、店舗で食事でもテイクアウトでもアプリで注文します。理由は次のメリットです。