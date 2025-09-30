石川温のPCスマホニュース解説 第254回
クアルコム「Snapdragon」名称迷走 PC市場での認知施策が課題に
2025年09月30日 17時00分更新
クアルコムはSnapdragon Summit 2025で最新のSoCである「Snapdragon 8 Elite Gen 5」を発表した。
Snapdragonの8シリーズといえば、3世代までは「Snapdragon 8 Gen 3」というGenがついていたが、昨年の第4世代では「Snapdragon 8 Elite」に刷新。5世代目で、またも「Gen」が復活した。
中国でウケのいい「8」を重視
名称が迷走していることについて、CMO（チーフマーケティング・オフィサー）であるドン・マクガイア氏は「昨年、Eliteをつけたときには世代をタグ付けすると混乱を招くとして世代名はつけなかった。しかし、ブランドの一貫性と名称の寿命を延ばすために世代ナンバリングを復活させた」と語った。
「進化をしているのだから、なぜSnapdragon 9」にしないのか、という疑問が沸く。
この点についてドン・マクガイア氏は「中国市場が特に重要であり、アジア圏でとても幸運な数字である8を採用している」という。クアルコムとしては中国にはXiaomiやOPPOなど、Snapdragonを大量に調達するメーカーが多いことから、ウケのいい「8」を重用しているようだ。
トランプ政権により、中国に対して厳しい態度を見せつつあるアメリカではあるが、クアルコムにとって、中国市場は切っても切れない仲なのだ。
この連載の記事
-
第253回
iPhoneアップル新型「iPhone」全部比べた オススメはこれ
-
第252回
トピックスアップル「iPhone 17」eSIM専用に？ 注目集める
-
第251回
トピックスau対楽天 衛星通信で火花
-
第250回
トピックス防水スマホ、手洗い試験1100回 日本品質にこだわるFCNT
-
第249回
iPhone増える迷惑電話 アップル「iOS 26」が救世主に
-
第248回
トピックスドコモ“一人負け” 通信改善待ったなし
-
第247回
トピックスiPhone利用者に“新たなリスク” 誰のためのスマホ新法か
-
第246回
トピックスサムスン、AIスマホに強み グーグル、クアルコムとの関係が鍵に
-
第245回
トピックス不安定だったauのスマホ直接衛星通信、ウソのように快適に
-
第244回
トピックスソフトバンク「Galaxy」効果で契約増 他社から顧客奪う
- この連載の一覧へ