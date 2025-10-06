スマートウォッチ発火、就寝中やけども　消費者庁が注意喚起

消費者庁は10月2日、リチウムイオン電池を搭載したスマートウォッチやモバイルバッテリーなどの発火事故に注意するよう呼びかけた。

同庁が把握しているワイヤレスイヤホン、スマートウォッチ、携帯用扇風機の発煙、発熱、発火、破裂、爆発事故は、2020年度から2024年度までの5年間で162件。このうちリチウムイオン電池に起因するとみられる事例は136件と全体の84%を占め、近年増加傾向にあるという。

事故の発生状況もさまざまで、なかには「就寝中に腕に装着したスマートウォッチが突然発火した」「ワイヤレスイヤホンが使用中に爆発した」など、ユーザーが事故の前兆に気付きにくいパターンも存在。これらのケースではユーザーが腕や首にやけどを負ったほか、シーツや服が焦げるなど、状況次第でさらなる大惨事へと繋がった可能性もあった。

同庁ではこうした状況を踏まえて、リチウムイオン電池搭載製品の使用や廃棄に関する注意点を公開。消費者に対して、発熱、発火等の事故が発生する危険性を常に意識し、適切な対応をとるよう案内している。