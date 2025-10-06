アマゾン「Fire TV Stick」最大50％オフ！ Amazonプライム感謝祭

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

10月4日から先行セールを開催中の「Amazonプライム感謝祭」に、アマゾンの「Fire TV Stick」シリーズが登場している。3480円から購入できるお買い得タイムの到来だ。

セール対象のモデルと価格は、それぞれ以下のとおり。

「Fire TV Stick」に限らず、アマゾン製品は大規模セールで値引きされている時が狙い目。この機会に購入を検討するのもよさそうだ。