ブラックフライデーの前哨戦！ 「Amazonプライム感謝祭」特集
アマゾン「Fire TV Stick」最大50％オフ！ Amazonプライム感謝祭
2025年10月06日 17時15分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
10月4日から先行セールを開催中の「Amazonプライム感謝祭」に、アマゾンの「Fire TV Stick」シリーズが登場している。3480円から購入できるお買い得タイムの到来だ。
セール対象のモデルと価格は、それぞれ以下のとおり。
●最大解像度フルHD
・Fire TV Stick HD：3480円（参考価格から50％オフ）
|Image from Amazon.co.jp
|Amazon Fire TV Stick HD | 大画面でフルHDの楽しさを簡単に | ストリーミングメディアプレイヤー
●最大解像度4K
・Fire TV Stick 4K：5980円（参考価格から40%オフ）
|Image from Amazon.co.jp
|Amazon Fire TV Stick 4K | 映画館のような4K体験 | ストリーミングメディアプレイヤー
・Fire TV Stick 4K Max：7980円（参考価格から39%オフ）
|Image from Amazon.co.jp
|Amazon Fire TV Stick 4K Max(マックス) | Fire TV Stick史上最もパワフル | ストリーミングメディアプレイヤー
「Fire TV Stick」に限らず、アマゾン製品は大規模セールで値引きされている時が狙い目。この機会に購入を検討するのもよさそうだ。
