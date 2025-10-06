アマゾン「Fire TV Stick」最大50％オフ！ Amazonプライム感謝祭

このページの本文へ

2025年10月06日 17時15分更新

文● スミーレ（@sumire_kon）

　10月4日から先行セールを開催中の「Amazonプライム感謝祭」に、アマゾンの「Fire TV Stick」シリーズが登場している。3480円から購入できるお買い得タイムの到来だ。

　セール対象のモデルと価格は、それぞれ以下のとおり。

●最大解像度フルHD

・Fire TV Stick HD：3480円（参考価格から50％オフ）

●最大解像度4K

・Fire TV Stick 4K：5980円（参考価格から40%オフ）

・Fire TV Stick 4K Max：7980円（参考価格から39%オフ）

　「Fire TV Stick」に限らず、アマゾン製品は大規模セールで値引きされている時が狙い目。この機会に購入を検討するのもよさそうだ。

■関連サイト

