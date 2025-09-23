「SBI新生銀行」が新たな預金商品「SBIハイパー預金」の取り扱いを開始します。2025年9月23日本日から申し込みをスタート。翌日24日から開始します。大事なことを先に言います。これは金融業界にとって大きな1歩であり、「SBI新生銀行」の口座を持っていない方は必ず作ってください。お得なキャンペーンは後ほどご紹介します。

SBI新生銀行「SBIハイパー預金」とは

最初に「SBIハイパー預金」についてご紹介します。「SBIハイパー預金」は「SBI証券」と「SBI新生銀行」間の資金移動を自動化できる円預金です。簡単にまとめるとこんな感じです。

「SBIハイパー預金」の残高が「SBI証券」の買付余力に自動的に反映 円普通預金から「SBIハイパー預金」への振替だけで証券口座への入金手続きが不要 同時に提供開始する「定額自動振替サービス」では、円普通預金から「SBIハイパー預金」への資金移動を定期的に自動化することが可能となり、積立商品の運用も自動化

ざっくり説明すると、「SBI証券」で株式投資や「新NISA」などをやられている方は資金移動が便利というか「SBIハイパー預金」に入れておけば大丈夫といったサービスです。ただ、この「SBIハイパー預金」の説明を聞いて「あれ？似てるな……」「あれ？あったんちゃう？」と思った方は勘が鋭い。そうなんです。「住信SBIネット銀行」にある「SBIハイブリッド預金」と似ている。そしてすでに「SBI新生銀行」にある「SBI新生コネクト」とも似ている。ということで今回は「SBI新生銀行」と「住信SBIネット銀行」を徹底比較。そして生まれ変わっただけでなく「第4のメガバンク」へと動き出した「SBI新生銀行」の最大2万2000円の現金がもらえるキャンペーンをご紹介します。