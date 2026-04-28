2026年2月10日から始まった「スマホで！タッチでVisa割キャンペーン！」。上限無しで平均15.5%還元という超S級キャンペーンだけあって利用者が予想を上回り、早々に予算が上限に達したため、4月30日までだったキャンペーンが3月26日に終了してしまいました。そんな「Visa割」がゴールデンウイークに帰ってきます。今回の対象は電車。Visaクレカで電車に乗れば、乗車料金の30%をキャッシュバック。さらに特定のクレカなら+ 20%キャッシュバック。合計最大50%のキャッシュバックを受けることができます。ただ、最初に書いておきますが今回の「Visa割」キャンペーンには上限があります。

30%キャッシュバックが上限600円（2000円まで） 20%キャッシュバックが上限500円（2500円まで）

ちょっと少なくて心配された方。最後まで読んでいただければ心配なく遠出できます。今回は「Visa割」の少ない上限額を最大限多くする方法をお伝えいたします！！

Visaのキャンペーン詳細

今回のキャンペーンは「Visa」と「三井住友カード」含む4社のキャンペーンとなります。まず「Visa」の方から詳細をご覧ください。