ユウキロックの「節約バンザイ！」 第146回
5月の電車代、Visaタッチで最大50％還元！ カード使い分けで上限600円の壁を突破だ
2026年04月28日 07時00分更新
2026年2月10日から始まった「スマホで！タッチでVisa割キャンペーン！」。上限無しで平均15.5%還元という超S級キャンペーンだけあって利用者が予想を上回り、早々に予算が上限に達したため、4月30日までだったキャンペーンが3月26日に終了してしまいました。そんな「Visa割」がゴールデンウイークに帰ってきます。今回の対象は電車。Visaクレカで電車に乗れば、乗車料金の30%をキャッシュバック。さらに特定のクレカなら+ 20%キャッシュバック。合計最大50%のキャッシュバックを受けることができます。ただ、最初に書いておきますが今回の「Visa割」キャンペーンには上限があります。
30%キャッシュバックが上限600円（2000円まで）
20%キャッシュバックが上限500円（2500円まで）
ちょっと少なくて心配された方。最後まで読んでいただければ心配なく遠出できます。今回は「Visa割」の少ない上限額を最大限多くする方法をお伝えいたします！！
Visaのキャンペーン詳細
今回のキャンペーンは「Visa」と「三井住友カード」含む4社のキャンペーンとなります。まず「Visa」の方から詳細をご覧ください。
【電車でも！タッチでVisa割キャンペーン】
キャンペーン期間：2026年5月1日（金）4時00分（日本時間）から5月31日（日）23時59分（日本時間）まで
特典：期間中の乗車料金合計の30%をキャッシュバック（上限600円）
対象カード：日本国内で発行されたVisaカード（クレジット・デビット・プリペイド）および、スマートフォン、ウェアラブルデバイスなどのモバイルデバイスのモバイルウォレットを通じた全てのVisaのタッチ決済での利用が対象
※早期終了の可能性があります
※本キャンペーンにおける鉄道利用の判定時刻は改札入場時刻です
※対象外のクレカもございます。サイトでご確認ください。
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