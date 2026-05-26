ユウキロックの「節約バンザイ！」 第150回
iPhoneユーザー必見！ 話題のGoogle AI ProとApple Oneでサブスク費用はここまでお得になる
2026年05月26日 07時00分更新
大サブスク時代にビッグニュースが飛び込んできました。5月19日、Googleが提供する個人向けの最上位AIサブスクリプションプラン「Google AI Pro」に「YouTube Premium Lite」が提供されることが発表されました。今回はこの「Google AI Pro」がどれだけお得なのかを紹介しつつ、その他の音楽や動画配信サービスを「より安く」「よりお得に」契約する方法を考えてみました。特にiPhoneユーザー必見の、バケモノクラスにお得なサブスクを紹介します。最後まで読んでね！！
ニュースでは月額2900円の「Google AI Pro」に月額780円の「YouTube Premium Lite」が加わるということだったのですが、実はお得はそれだけではございません。こちらをご覧ください。
「Google AI Pro」（月額2900円）の主な特典
1.「YouTube Premium Lite」：月額780円
2.「Google Home Premium」（Standard プラン）：月額1000円
3.ストレージ5TB（参考・100GB月額290円）
4.「NotebookLM」有料プラン
僕自身、「YouTube Premium」を契約している中で、「AI」のサブスクに入ろうと思っていました。Google系のサービスをよく利用しているので、無料で使えるストレージ15GBは常にパンパンな状態。そして「Gemini」だけではなく神AIとも言われる「NotebookLM」の有料プランも使える。全部ひっくるめて月額2900円。僕は「Google AI Pro」に決めました。
契約は「月」より「年」が断然お得
「Google AI Pro」の契約ですが、月単位の支払いだけでなく、年単位で支払うこともできます。金額はこちら。
「Google AI Pro」料金
月額2900円
年額29000円
月単位で支払うよりも年単位のほうが5800円（2カ月分）お得になります。どの程度使うかわからない人はまずは月額で利用し、ガッツリ使うとなれば年額に切り替えて利用しましょう。
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