皆さんの生活に欠かせないSNSアプリといえば「LINE」でしょう。スマホやPCからメッセージを送ったり、通話も顔を見ながらできる日本最大級のSNSアプリです。ただ「LINE」にはそれ以外に様々な機能がたくさんついていることはご存知でしょうか？ スタンプ機能やLINEニュースだけじゃない。「LINE」にはお得なことがたくさんあるのです。それが「LINEギフト」。「ミスタードーナツ」や「スターバックスコーヒー」などの飲食系のチケットや「Amazon」のギフトカードなど様々なギフトがあり、それを友達に送ったり自分用に購入したりできるのです。そんな「LINEギフト」が4月から使えるクーポンを大量に配布しています。その割引率がなんと驚異の70%オフ！！皆さん、これは絶好の始める機会です。未知の扉を開くのは怖い……というか邪魔くさいでしょう。ただ今回始めなくていつ始めるんだ！ の70%オフです。全て教えますので最後まで読んでね！！

LINEギフトのクーポン取得方法

まず「LINEギフト」のクーポン取得方法をお伝えします。手順通りにやれば簡単です。

1.「LINE」アプリの検索で「LINEショッピング」と検索

2.表示された「LINEショッピング」をタップして「友だち追加」

（すでにしている人はトーク画面へ）

3.「LINEショッピング」のトーク画面の「チャンスタイム お得なクーポン配布中」をタップ

4.チャンスタイムクーポンをタップ。「取得済み」になればOK

こんなに簡単にクーポンが手に入ります。ただしここで注意点を1つ。これはクーポン、いわゆる「70%オフで購入できる権利を獲得した」だけです。まだ購入したわけではありません。購入日は商品によって違います。

それでは驚異の70%オフクーポンの全詳細をまとめましたのでご覧ください。